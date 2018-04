Éleződő ellentétek az olasz pártok között

2018. április 20. 16:56

Éleződnek az ellentétek a kormányalakításra törekvő olaszországi pártok között. Sergio Mattarella államfő hétfőig újabb gondolkodási időt kért.

Mindenekelőtt az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) között támadt feszültség, de kiéleződtek az ellentétek a jobbközép koalíción belül is.



Az államfő pénteken Maria Elisabetta Alberti Casellatit, a szenátus elnökét fogadta, aki beszámolt az M5S-szel és a jobbközép pártjaival tartott konzultációk eredményéről.



Casellati feladata az volt, hogy felmérje a kormányalakítás lehetőségeit a parlamenti választások győztes pártja és a legtöbb szavazatot szerzett jobbközép koalíció között.



Valójában közeledés helyett egyre nagyobb a távolság az M5S és a jobbközép koalícióhoz tartozó FI között. Luigi Di Maio, az M5S miniszterelnök-jelöltje hangsúlyozta, hogy kizárólag a Matteo Salvini vezette Ligával hajlandó kormányt alakítani. Di Maio úgy fogalmazott, hogy Berlusconival "még egy kávéra sem hajlandó leülni. "



Silvio Berlusconii azt válaszolta, hogy "az M5S nem demokratikus párt és veszélyt jelent Olaszországra." "Nem értenek semmihez, az én vállalatomnál a vécét pucolnák" - fogalmazott sajtójelentések szerint Berlusconi. A FI elnöke azt javasolta, hogy a jobbközép a balközép Demokrata Párt (PD) egy részével alakítson kormányt.



A M5S és a FI közti vita feszültté tette a jobbközép pártjai közötti viszonyt is. Matteo Salvini azt üzente vissza, hogy a Liga a PD-vel soha nem lép kormányra, ha Berlusconi ezt akarja, tegye egyedül. "



Elemzők emlékeztettek, hogy az M5S vasárnapig adott időt a Ligának, hogy eldöntse, elszakad-e a jobbközép többi pártjától és hajlandó-e vele kormányt alakítani. Időközben vasárnap Molise tartományban tartanak választásokat, ennek eredménye is sokat számíthat.



Az államfő hétfőn közli, hogy miként folytatja a kormányalakítást. Újabb konzultációval bízhatja meg Roberto Ficót, a képviselőház elnökét, az M5S politikusát, mérje fel az M5S és a PD közötti kormány lehetőségeit. A PD eddig ez elől elzárkózott. Az sem kizárt, hogy az államfő miniszterelnök-jelöltet nevez meg, pártpolitikust vagy szakértőt, hogy elmozdítsa a március 4-i választások óta stagnáló helyzetet.

MTI