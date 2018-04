Az amerikai Demokrata Párt beperelte az orosz kormányt

2018. április 20. 21:15

Az amerikai Demokrata Párt beperelte az orosz kormányt, Donald Trump elnökválasztási kampánycsapatát és a WikiLeaks kiszivárogtató portált azzal az indoklással, hogy a 2016-os elnökválasztás idején összejátszottak a választási folyamat megakasztása érdekében.

A párt vezető szerve, a Demokrata Országos Bizottság (DNC) egy manhattani szövetségi bíróságon nyújtotta be a keresetet pénteken.



A perkeresetről elsőként hírt adó The Washington Post című napilap információi szerint a Demokrata Párt arra hivatkozott: a Trump-kampány munkatársai összejátszottak az orosz kormánnyal és annak katonai hírszerzésével abból a célból, hogy ártsanak a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton kampányának és elősegítsék Donald Trump megválasztását.



Tom Perez, a DNC elnöke közleményben szögezte le: "a 2016-os elnökválasztási kampány idején Oroszország mindenre kiterjedő támadást indított demokráciánk ellen és ehhez készséges és aktív partnerre talált Donald Trump kampányában". A pártvezető hangsúlyozta: "ez precedens nélküli hazaárulást jelent: az Egyesült Államok egyik elnökjelöltjének kampánya egy ellenséges külföldi hatalommal szövetkezve támogatja meg saját esélyeit az elnökség elnyerésére".



A perkereset határozottan azt állítja, hogy az orosz hackertámadások - kiegészülve Trump munkatársainak oroszországi kapcsolataival és a hackertámadások nyilvános helyeslésével - kimerítik a jogszerűtlen összeesküvést a választások befolyásolására, ami a a Demokrata Pártnak komoly károkat okozott.



Közben a Robert Mueller vezette különleges bizottság változatlanul vizsgálja Donald Trump választási kampánya munkatársainak vélelmezett egyeztetéseit oroszokkal. A múlt hónapban a képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus tagjai bejelentették: semmiféle bizonyítékot nem találtak arra, hogy Trump és munkatársai összejátszottak volna oroszokkal, vagy hogy egyáltalán Oroszország segíteni akarta volna a republikánus elnökjelöltet. A demokraták akkor elutasították mind a megállapításokat, mind az érvelést.



Maga Donald Trump többször is - legutóbb szerdán, az Abe Sindzóval tartott floridai tárgyalásai után - hangsúlyozta, hogy munkatársai "nem játszottak össze" az oroszokkal, illetve, hogy az oroszok nem is környékezték meg őket.



Külföldi országok beperlése egyébként várhatóan komoly jogi kihívást jelent majd a demokratáknak: részben azért is, mert más országok mentességet élveznek az adott országban.

MTI