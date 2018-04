Tovább tárgyalnak az új cseh kormány megalakításáról

2018. április 20. 21:17

Folytatni kívánja a tárgyalásokat az új cseh kormány megalakításáról az ANO mozgalommal a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) - erről a párt kibővített elnökségi ülése döntött pénteken Prágában.

Roman Onderka, a párt alelnöke közölte, az Andrej Babis ügyvezető miniszterelnök vezette ANO mozgalom, a tavaly októberi képviselőházi választások győztese a héten öt miniszteri tárcát ajánlott fel a szociáldemokratáknak. A tárcák között van a belügyminisztérium is, amelyet korábban az ANO nem volt hajlandó átengedni a szociáldemokratáknak - ez három héttel ezelőtt - az első körben a koalíciós tárgyalások kudarcához vezetett.



A kibővített elnökségi ülésen résztvevők közül 14-en a koalíciós tárgyalások folytatása mellett, öten pedig ellene szavaztak, míg heten tartózkodtak.



Roman Onderka nem árulta el, melyik az a további négy tárca, amelyet az ANO hajlandó lenne átadni a CSSD-nek. Nem hivatalos értesülések szerint a belügyminisztérium mellett a szociáldemokraták vezethetnék a külügyi vagy a védelmi tárcát, a munkaügyi és népjóléti minisztériumot, a kulturális és a mezőgazdasági tárcát.



A koalíciós együttműködés egyik feltétele lesz egy írásos melléklet megkötése is, ameky szerint ha valamely kormánytagot nem jogerősen is elítélik, távozik hivatalából - értesült a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). A CSSD ezt hivatalosan nem erősítette meg, de nem is cáfolta.



Ez a szociáldemokrata követelés nyilvánvalóan Andrej Babist érinti, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. Babis tagadja a vádakat és politikai perről beszél.



A tavaly októberi cseh képviselőházi választást az ANO mozgalom nyerte meg, azonban a 200 tagú parlamenti alsóházban csak 78 mandátuma van, ezért egyedül nem képes olyan kormányt alakítani. Andrej Babis első kormánya januárban meg is bukott. Az új kormányalakítási elképzelés az, hogy az ANO koalícióra lépne a 15 mandátummal rendelkező szociáldemokratákkal. A kormánykoalíció úgy kaphatna bizalmat a parlamentben, hogy azt a szavazásokkor a kommunisták kívülről támogatnák. Ilyen esetekben a 93 képviselős kormánykoalíció már parlamenti többséggel rendelkezne.

MTI