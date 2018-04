MOGYE-ügy - Potápi: radikálisan más utat kell kezdeni

2018. április 20. 21:22

Nem szabad a fejünket a homokba dugnunk, gondolkodni kell azon, hogy radikálisan más utat kezdjünk az erdélyi magyar orvosképzést illetően - jelentette ki pénteken Marosvásárhelyen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

A politikus résztvett az Erdélyi Múzeum Egyesület orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztálya tudományos ülésszakának díszvacsoráján, ahol köszöntőbeszédet mondott.



Ezt megelőzően újságíróknak elmondta: a magyar kormány mindenképpen megoldást fog találni a kialakult új helyzetre, nem fogja magára hagyni a magyar orvosképzést Erdélyben, és mindent megtesz az erdélyi nemzettársakkal, hogy új struktúrát alakítsanak ki, amelyben folytatódhat a magyar nyelvű orvosképzés.



Az államtitkár arra utalt, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) a magyar tagozat akarata ellenére összeolvadt egy helyi román műszaki egyetemmel, s ezzel a magyar oktatók befolyása 20 százalék alá csökkent.



Az államtitkár szerint meg kell fontolni, hogy más intézetben, hogyan lehet megvalósítani a képzést, ehhez azonban minden feltételt meg kell teremteni, és ez nem valósulhat meg egyik napról a másikra.



Az MTI kérdésére, hogy nem a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében kellene-e elindítani a magyar nyelvű orvosképzést, elmondta: a konkrét megoldást az erdélyi magyar pártokkal és az érintett oktatókkal és szakemberekkel együtt kell meghozni, de leszögezte: nem hagyhatják, hogy a másfél milliós erdélyi magyarság magyar orvosok nélkül maradjon.



Az államtitkár elmondta: évtizedek óta a magyar orvosképzés ellehetetlenítése folyik Marosvásárhelyen, aminek sajnos már látszik a vége, ha folytatják a jelenlegi küzdelmet a MOGYE jelenlegi keretei között.



Potápi Árpád János megköszönte a határon túli magyaroknak, hogy nagy számban szavaztak a magyarországi országgyűlési választáson. Hozzátette: az erdélyi magyarok eddig is számíthattak a magyar kormány támogatására, amit most ők viszonoztak, és "a továbbiakban is együtt szeretnénk dolgozni" - mondta az államtitkár.

MTI