Lehetetlen megmondani, ki használta a vegyi fegyvereket

2018. április 20. 22:53

Bár sokan tartottak attól, hogy egy nyugati fegyveres beavatkozás Szíriában kiterjedt háborúba sodorja a világot, ez nem történt meg. Az azonban, hogy valakik jelenlegi ismereteink szerint vegyi fegyvert vetetettek be, és az, hogy erre válaszul összehangolt akcióban csaptak le a szövetségesek, nem maradt, nem is maradhatott következmények nélkül. Az egyik ilyen, hogy újból tömegek indultak meg Törökország és Görögország felé. Utóbbiban már egyébként is annyi menedékkérő van, hogy napok óta ellenőrzés nélkül engedik tovább az embereket az ország belseje felé.

Egyelőre bizonyításra vár, hogy milyen összetételű fegyvert vetettek be Dúmában, de ezt megállapítani nem lesz egyszerű. Például azért, mert biztonsági okokra hivatkozva napokig nem kaptak engedélyt a területre való belépésre a vegyifegyver-tilalmi szervezet szakértői. És azt sem volna rossz tudni, hogyan kerülhetett vegyi fegyver vagy ahhoz szükséges összetevő Szíriába – merthogy egyes feltételezések szerint éppen nyugatról.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en elmondta: az elmúlt években 27 gáztámadás történt Szíriában, ennek ellenére nagyon nehéz bizonyítani, hogy kik álltak ezek mögött. A szakértők azt tudják megmondani, hogy milyen fegyvert vetettek be.

Rámutatott arra is, hogy a támadás idején a szír kormányerők ellenőrizték az ország 95 százalékát, valamint Dúmát is nem sokkal később elfoglalták. Ezen kívül a különböző felkelő erők is több helyről kapnak többféle támogatást, így szinte lehetetlen megnevezni a felelősöket. Ettől kezdve pedig egyértelmű, hogy a Nyugat Oroszországra fog mutogatni, az oroszok pedig a Nyugatra.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint elképzelhető az a forgatókönyv is, amely szerint nyugati vállalatok bizonyos alapanyagokat szállítanak olyan cégeknek, akiknek jogosultsága van erre: például gyógyszergyáraknak, vagy például műtrágyát és egyéb vegyi anyagokat előállító gyáraknak. (Ezeket a titkosszolgálatoknál úgy nevezik, hogy kettős felhasználású termékek, amelyekből például mérges gázt lehet készíteni.)

Ezek elhárításán folyamatosan dolgoznak a szolgálatok, ennek ellenére mindig megvan a veszély, hogy a vegyi fegyverek előállítására alkalmas eszközöket, alapanyagokat, akár több lépcsőben, több államon átutaztatva sikerül megszerezniük a kitervelőknek – tette hozzá a szakértő.

A Szíriai Tudományos Kutatóközpont egyik rommá vált épülete Damaszkusz Barzeh kerületében 2018. április 14-én. (MTI/AP/Haszan Ammar)

Nógrádi György rávilágított arra is, hogy a blokád és az embargó sem megoldás, ugyanis ezeket akárhányszor bevezették a történelem során, annyiszor játszották ki.

Ha az oroszok használták volna a Szíriába telepített orosz légvédelmi fegyvereket a szövetséges amerikai, brit és francia erők ellen, akkor a NATO és Oroszország nyílt konfliktusba került volna. Horváth József szerint ezt mind a két fél el akarta kerülni. A nyílt, elsődleges diplomáciai csatornákon kívül mindig vannak másod- és harmadlagos csatornák is, amelyeken joggal feltételezhetően kötöttek egymással valamilyen hallgatólagos megoldást. Például ilyen lehet, hogy az oroszok nem vetik be a fegyvereiket, a nyugatiak pedig „kínosan figyelnek arra”, hogy orosz katonai létesítmények és katonák ne szenvedjenek semmilyen kárt.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben az Európa közvetlen közelében zajló erőfelmérésben az Európai Unió semmilyen szerepet nem játszik. Az éppen kilépő britek értelemszerűen megjelennek az Egyesült Államok mellett, a franciák pedig, hogy a katonai potenciáljuk révén erősítsék uniós helyzetüket a németekkel szemben. Ugyanúgy, ahogy a migráció kapcsán is, az EU ennek a konfliktusnak is csak elszenvedője, és a „nagyhatalmi osztozkodásnak” nem része – tette hozzá.

Nógrádi György szerint Európa olyan mértékben nem vett részt az akcióban, ami „kicsit már irritáló”. A németeket például fel se kérték, hogy vegyen benne részt. Úgy véli, Szíria kapcsán csak diplomáciai megoldás létezik Moszkva és Washington között, Európa és mindenki más csak periférikus szerepet játszik. Ennek a megállapodásnak az esélye most minimális – mondta.

Megismétlődhet a 2015-ös migrációs válság?

Horváth József szerint megismétlődhet a három évvel ezelőtti népvándorlás, azon múlik nagyon sok, hogy a görögök hajlandóak lesznek-e bármit is tenni a határaik védelmének érdekében. Vagy felteszik a kezüket és továbbra is cinikus módon engedik tovább a migránsokat Európa belseje felé.

Nógrádi György szerint ez az egész politikai akarat kérdése. Példaként hozta fel Olaszországot, ahol ha végre feláll a kormány, akkor ellenőrizni tudják az egyébként a görögökénél hosszabb partokat. Athénban a politikai akarat hiányzik, és mindenért pénzt kérnek – tette hozzá.

Horváth József rávilágított arra is, hogy a görögöknek meg lenne a katonai potenciálja, hogy megvédje a szigeteit, ugyanis a törökök miatt számarányához és gazdasági potenciáljához képest egy komoly hadsereget tart fenn.

