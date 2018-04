Pozitívra javította a cseh adósosztályzatot a Moody's

2018. április 20. 23:59

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Csehország államadós-besorolásának kilátását pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban a közfinanszírozási mérőszámok folyamatos javulásával, az alacsony adósságrátával és az erőteljes növekedési dinamikával indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy megerősítette a hosszú lejáratú cseh szuverén adósságkötelezettségek osztályzatát a jelenlegi "A1"-es elsőrendű befektetési szinten.



A kilátás javításához fűzött elemzésében a Moody's kiemelte, hogy a cseh államháztartási konszolidáció és az államadósság-csökkentés a vártnál gyorsabban halad a folyamatosan erőteljes növekedési lendület közepette.



A hazai össztermékhez (GDP) mért cseh államadósság-ráta már 2016 végén sem haladta meg sokkal a 36 százalékot, jóllehet a Moody's abban az évben azt jósolta, hogy az adósságráta 2020-ra csökken erre a szintre - áll az elemzésben.



A Moody's jelenlegi előrejelzése az, hogy 2022-re a cseh államadósság-ráta 30 százalékra csökken a tavaly mért 34,6 százalékról.



A cseh közfinanszírozás adósságteher-viselő képessége magas, és ennek fő tényezője az igen alacsony kamatkötelezettség, amely tavaly a költségvetési bevételek alig 1,7 százalékát tette ki.



A Moody's várakozása szerint ez a mérőszám a következő években is jórészt stabil marad, 2 százalék körüli szinteken.



A hitelminősítő szerint az erőteljes növekedési lendület is tartós lesz. A Moody's várakozása az, hogy a tavalyi 4,4 százalékos növekedési ütem után az idén és 2019-ben is robusztus, 3 százalék feletti ütemben bővül a cseh hazai össztermék.



Csehországot mindhárom piacvezető hitelminősítő az elsőrendű "A" osztályzati kategóriában tartja nyilván.



A Standard & Poor's a hosszú futamidejű cseh szuverén devizakötelezettségekre stabil kilátású "AA mínusz", a Fitch Ratings pozitív kilátású "A plusz" besorolást tart érvényben.



A Fitch cseh államadós-osztályzata azonos a Moody's "A1" minősítésével, a Standard & Poor's cseh szuverén besorolása egy fokozattal magasabb.

MTI