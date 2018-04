Új mozgalmat indíthat Vona Gábor?

2018. április 21. 11:58

Arra készülhet Vona Gábor, a Jobbik leköszönt elnöke, hogy a francia államfő, Emmanuel Macron mozgalmához hasonló alakulatot indítson – nyilatkozta a Magyar Időknek Nagy Ervin, a párt egykori alelnöke. Tóth Gy. László politológus a Jobbik szakadását valószínűsíti, mivel a radikális és a néppártosodó szavazóbázis értékrendje nem egyeztethető össze.

– Arról keringenek hírek, hogy Vona Gábor – abban az esetben, ha a Jobbikban nem az ő általa képviselt irányvonal jut érvényre – a francia elnök, Emmanuel Macronéhoz hasonló típusú mozgalmat fog elindítani, így Vonának nem kellene a pártja radikálisaival vitatkoznia, másrészt a magyar viszonyok között egyébként álságos hídpolitikát képviselhetné – közölte lapunkkal Nagy Ervin, a Jobbik egykori alelnöke.

Szavai szerint Vona már egy ideje tudhatta, hogy egyedül nem képesek megverni a kormánypártokat, és az említett készülődés irányába mutatott, hogy nyilvánosan szimpátiát vállalt az LMP-vel és a Momentummal, valamint hogy barátságáról biztosította Schiffer Andrást is, aki az övéhez hasonló nézeteket képvisel.

– Sokaknak feltűnt az is, hogy a leköszönt pártelnök a saját kommunikációs felületein már egy ideje nem a pártja logóját használta, hanem a saját monogramját mutató VG grafikát. A mozgalom megalapításával nyilván még kivár, hogy beválik-e az, amit kitalált a társelnöki pozíciókkal – fogalmazott Nagy Ervin. A filozófus arra is rámutatott: a Jobbik mély erkölcsi válságban van egyebek mellett azért, mert Gyurcsány Ferenccel kezdtek kokettálni, és ez a krízis akkor is még jó darabig sújtani fogja a pártot, ha továbbra is a legnagyobb ellenzéki erő marad.

– A Jobbik néppártosodási folyamata tévedésen alapul, nehéz definiálni, hogy jelenleg milyen értékeket, politikai filozófiát képviselnek. Az nagyon gyenge üzenet, hogy ők egy XXI. századi párt, ez önmagában nem mond semmit – értékelte Vona Gábor irányváltását Tóth Gy. László politikai gondolkodó, rámutatva: napjainkban Európa-szerte erősödnek a nemzeti radikális pártok, köztük a német AfD vagy a különböző olasz és francia alakulatok, történelmi tévedés volt a Vona Gábor fémjelezte pártvezetés részéről, hogy nem maradtak meg azon a vonalon.

A Jobbikra szavazók jelentős része bizonyára nem volt tudatában annak, hogy a párt mekkora mozgást végzett a politikai térben. Választóik között ugyanúgy megtalálhatók voltak az egykori radikális pártra szavazók, mint a néppártosodás jelszavára fogékony emberek – fejtette ki Tóth Gy. László. Hozzátette: bár Vona Gábor valamilyen szinten integratív vezető volt, a jövőben elkerülhetetlen lesz a Jobbik szakadása, ugyanis két ennyire eltérő értékrendű szavazói bázist nem lehet megnyerni.

