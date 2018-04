NB I - A Honvédnak a mezőnyfölény kevés volt

2018. április 21. 21:17

A címvédő Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent játszott a vendég Újpest csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 27. fordulójában.

OTP Bank Liga, 27. forduló:

Budapest Honvéd-Újpest FC 0-0



Bozsik Stadion, 2640 néző, v.: Karakó

Sárga lap: Litauszki (2.), Onovo (21.)



Budapest Honvéd: Gróf - Bobál D., Kamber, Baráth - Ikenne-King, Nagy G. (Heffler, a szünetben), Gazdag, Banó-Szabó (Májer, 74.), Holender - Eppel (Danilo, 55.), Lanzafame



Újpest FC: Pajovic - Balázs B., Litauszki, Bojovic, Burekovic - Nwobodo, Sankovic, Nagy D. (Cseke, 79.), Onovo, Pauljevic - Novothny



Az első félidőben a kispestiek irányították a játékot, több gólhelyzetet is kidolgoztak, az újpestieknek némi szerencse is kellett, hogy ne kerüljenek hátrányba. A 17. percben Kamber fejesénél Pajovic kapus már tehetetlen volt, de Nagy Dániel a gólvonalról mentett, a 39. percben pedig Lanzafame távoli lövése a kapufán csattant.



A második játékrész elején Lanzafame szabadrúgását bravúrral hárította Pajovic, azt követően az újpestiek bátrabb mezőnyjátékot vállaltak fel, de ellentétben a hazaiakkal, a kapura nem jelentettek veszélyt. A kispestiek nyerőembere egy cserejátékos, Danilo lehetett volna, ám az aktív támadó hiába került többször is helyzetbe, a befejezéseknél pontatlannak bizonyult.



A Honvéd és az Újpest legutóbb 2014 augusztusában játszott egymással gól nélküli döntetlent, és azt követően tíz mérkőzés közül - a mostanit is beszámítva - ötször nem bírt egymással.

MTI