Milos Zeman szerint bocsánatot kellene kérni

2018. április 21. 22:40

Vojtech Filip vezeti továbbra is a cseh kommunista pártot

Vojtech Filip vezeti továbbra is Cseh- és Morvaország Kommunista Pártját (KSCM), amely a mai Közép-Európa legnagyobb és legbefolyásosabb kommunista pártja.

A cseh parlamenti alsóház alelnökét szombaton a kelet-csehországi Nymburkban a KSCM rendkívüli kongresszusa választotta meg ismét a párt vezetőjévé. A 63 éves politikus 12 éve vezeti a kommunista pártot, amelynek idei kongresszusát a rendszerváltás óta első ízben a cseh államfő is meglátogatta.



Milos Zeman beszédében emlékeztette a kommunista pártot, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) örököseként részben őt is felelősség terheli a volt szocialista rendszer hibáiért és bűneiért, amelyekért bocsánatot kellene kérnie. Megjegyezte: ő a KSCM-t sosem tartotta szélsőséges pártnak, ahogy azt a cseh jobboldal és a sajtó nagy része teszi.



Az 1948 februári kommunista hatalomátvétel Csehszlovákiában nem "győzelmes február" hanem "elveszített február" volt a kommunista párt számára, mert politikai hatalmi monopóliumot hozott létre az országban, amely mindig "degenerációhoz" vezet - jelentette ki Milos Zeman beszédében.



A magát baloldalinak minősítő államfő, aki 1998-ban a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnökeként választást is nyert Csehországban, azt mondta, hogy a múlt bocsánatkéréssel lezárul és felszólította a kommunista pártot, vegyen aktívan részt az új cseh kormány megalakításában, és érvényesítse érdekeit.



Az új koalíciós kormány megalakításáról az Andrej Babis vezete ANO mozgalom és a CSSD tárgyal. Miután a két pártnak együttesen is csak 93 mandátuma van a 200 tagú képviselőházban, szükségük van egy harmadik párt segítségére is, amely lehetővé tenné a parlamenti bizalom megszerzését. A választási győztes ANO erről a támogatásról a kommunistákkal tárgyal.



A KSCM a tavaly októberi választáson csak 15 mandátumot szerzett, ami a rendszerváltás utáni legrosszabb eredmény. Ennek ellenére úgy látszik, hogy a KSCM a rendszerváltás után első ízben éppen most tud a legerőteljesebben beleszólni a kormányalakításba. Nyilván nem véletlen, hogy Andrej Babis az elsők között gratulált Vojtech Filipnek újraválasztásához.



Milos Zeman államfő részvételét és beszédét a kommunista párt kongresszusán a cseh jobboldal élesen bírálta és helytelenítette.

