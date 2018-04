Kicsit más tudósítás a gigatüntetésről

2018. április 22. 00:48

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere volt a szombat esti ellenzéki demonstráció főszónoka. A polgármester arról ismert, hogy két ordas nagy hazugsággal indította kampányát, amelyeket a balliberális és az ellenzéki média nem győzött elégszer elismételni.

Mint ismert, Márki-Zay Péter 2017 decemberének végén szállt be a kampányba és egyből két ordas nagy hazugsággal indított. Egyrészt azt híresztelte, hogy a választási küzdelembe való beszállása miatt rúgták ki az állásából. A volt munkaadója azonban közölte, hogy Márki-Zay kirúgásáról már hónapokkal korábban megszületett a döntés, valamint Márki-Zay egy lakossági fórumon elismerte, hogy ez tulajdonképpen még jól is jött neki, hiszen "megfinanszírozták" a kampányát a végkielégítéssel. A másik eset, ami szintén kritika nélkül bejárta az ellenzéki sajtót, hogy Márki-Zayt "megfigyelik", történt ugyanis, hogy köztéri kamerákat szereltek fel az utcájában. Az ügyben kiderült, hogy a kamerák telepítését már 2017 elején elrendelték és év közben több mint 70 kamerát helyeztek ki Hódmezővásárhely utcáin. Legutóbb a hódmezővásárhelyi kórház perelte be a hazug polgármestert, mivel az ott dolgozó orvosok és a személyzet becsületébe gázolva pocskondiázta az országgyűlési választási kampányban saját városának egészségügyi intézményét.

Márki-Zay tehát jól illik a jelenlegi ellenzéki politikusok sorába.

A hazug polgármesteren kívül a felszólalók között volt Gyetvai Viktor, Homonnay Gergely, Gulyás Balázs, valamint Unyatyinszky György, a kampányban a Simicska játékszerévé váló Magyar Nemzet újságírója, valamint Móra Veronika, az Ökotárs vezetője.

A demonstráció a Kossuth téren kezdődött, majd az Alkotmány utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Kiskörút – Kossuth Lajos utca útvonalon érkeztek az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, ahol egykor Bajnai Gordon csodálatos "szónoklatait" is hallhatta a nagyérdemű.

A tömeg Erzsébet hídhoz való érkezését fél nyolc és nyolc óra közé tették a szervezők, ami be is jött. A színpad a Belvárosi Plébániatemplom mellett állt. Nyolc óra körül pedig megkezdték a beszédeket.

A pártok ezúttal hozhattak saját zászlókat, igaz, a pártpolitikusok ezúttal is ki voltak tiltva a színpadról. Az előző héten a szervezők zavarodottságát mutatta, hogy még a pártzászlókat sem tűrték meg a rendezvényen, emellett pedig új választások kiírását követelték. A kérdés, hogy ezen vajon kik indultak volna el a Fidesz-KDNP-n kívül? A lefejezettség állapotában lebegő, saját szavazóik által megvetett ellenzéki pártok?

Beszédek

Elsőként Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány elnöke mondott beszédet. Nem meglepő módon a Stop Soros törvénycsomag ellen ágált. Természetesen ezúttal is, mint mindig, a teljes civil szféra nevében beszélt, miközben a több mint tízezer magyarországi civil szervezet közül egy-két tucatnyit érint a törvénytervezet, azokat, amelyek támogatják a bevándorlást és a betelepítést.

Másodikként Unyatyinszky György, a Simicska által megszüntetett Magyar Nemzet újságírója beszélt. Az újságíró arról beszélt, hogy a lap 180 munkatársa jelenleg nem tudja hallatni a hangját. A kérdés, hogy ezt a kritikát miért nem Simicska Lajosnak címzi... Unyatyinszky rendes bérrettegőként a félelemről beszélt, bár nem úgy tűnt, hogy ő olyan nagyon félt volna. A beszéde végén arra biztatott mindenkit, hogy "öleljetek meg egy fideszest", erre felzúgott a k888rva anyád a közönség soraiból.

Ezután Szentesi Éva írónő videóüzenete következett. Ő a hazai feminizmus képviselőjeként lépett fel. Kálid Artúr színész szintén videóüzenetben mondta el, hogy őt április 8-a padlóra küldte. Egyikük sem erőltette meg magát. Ezután egy Wellhello zenei betét következett, ami láthatóan nem aratott nagy sikert, a tömeg nagyjából mozdulatlan maradt, aztán végül csak előkerültek a világító mobilok.

A következő felszólaló Gyetvai Viktor "diáktüntető" volt. Gyetvai százezer tüntetőről beszélt, az ellenzéki sajtótermékek ennek kb. ötödét saccolták, maximum. (Nem hivatalosan olyat is lehetett hallani, hogy rendőrök még ennek is nagyjából a felére becsülték a tömeget). Konkrét üzeneteket nehéz találni a mondandójában, olyanok hangzottak el többnyire, hogy "ti írjátok a történelmet". Gyetvai újra szeretné egyesíteni Magyarországot – és valószínűleg nem Trianonra gondolt. Röviden szólva csak úgy pufogtatta a közhelyeket. Gyetvai egyetlen értékelhető javaslata a civil szféra megerősítése volt, valamint az utcai demonstrációk folytatása.

Gálvölgyi is üzent videón, ő "szabad országot szeretne". Hernádi Judit hasonlót és hasonlóan üzent, már-már úgy látszott, hogy erre az estére összerántják a Heti Hetest, de nem, ezután Homonnay Gergely következett. A felszólaló főként a közmédiát ekézte. Miközben egyszer-egyszer felzúgott a k888rva anyád a közönség soraiból, arról beszélt, hogy elegük van "a gyűlöletkeltésből". Homonnay a közmédia megszüntetését szeretné elérni.

Jesszus, Pap Réka Kinga egy dalt adott elő a színpadon. Azzal kezdte, hogy az előző koncertjén 12-en voltak jelen és rögtön érthetővé is vált, hogy miért. A produkciót inkább nem kommentálom... Ebből nem lesz Megasztár döntő...

A következő jelentkező a hazug polgármester volt. Zúgott a tömegben az értelmezhetetlen "polgármester úr, polgármester úr". Márki-Zay szerint az az értelme a tüntetésnek, hogy "van remény, nem vagyunk egyedül". Márki-Zay szerint a választási eredményt és a vereséget el kell fogadni, "ami nem öl meg, az megerősít". Márki-Zay úgy értelmezte a választás eredményét, hogy a nép leváltotta az ellenzéket, mert azok nem voltak képesek az összefogásra. Nem túl eredeti módon azt is mondta, hogy "nekünk is Magyarország az első". Márki-Zay előhúzta a kalapból Churchillt is, az idézet tőle: "we shall fight" – mondta hamisítatlan kelet-európai akcentussal többször is. Kicsit úgy hangzott, mintha "Michelle Wildot" hívta volna a színpadra, ki tudja, lehet, hogy ő is ott volt a tömegben. Hogy mi ellen harcolna? Felsorolta a bérből és rettegésből élők szokásos paneljeit. "Ví sell nevör szörendör" – idézte még Churchillt. A tömegre mutatva azt mondta, "ti vagytok az új ellenzék". Márki-Zay szerint óriási félelem van – aminek ellentmond maga a tüntetés. "Ha kiálltok egymásért, holnap megdől ez a hatalom" – pufogtatta a közhelyeket. "Ha holnaptól nem fél senki...", mindegy. Akkora a félelem a színpadon és körülötte, hogy ihaj. Beszéde végén a katolikus mise befejezésekor szokásos kézfogásra biztatta a tömeget Márki-Zay, és itt át is kapcsolt prédikátor üzemmódba a retorikáját tekintve. Ezután lelépett.

Gulyás Balázs arra kérte a tömeget, hogy menjenek a Kossuth térre a parlament alakuló ülésekor. Emellett a Római parti gát terve ellen is uszított. Gulyás kicsit előre szaladt és 2022-re készülve azt mondta, hogy azt akarják, hogy minden választókerületben egy jelölt induljon a Fidesz ellen. Erre az üzenetre újra elővillantak a mobilok.

Következett a Himnusz eléneklése, majd az Örömóda is sorra került. A rendezvény 21:15-kor véget ért.

A szokásokhoz híven egy kisebb csoport elindult az Oktogonra a levezető technobulira.

Bácskai Balázs: A hazug polgármester volt a szombati ellenzéki tüntetés főszónoka

