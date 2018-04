Megválasztotta első női elnökét az SPD

2018. április 22. 17:54

Megválasztotta első női elnökét vasárnapi wiesbadeni kongresszusán a Német Szociáldemokrata Párt (SPD), a kormánypártot ezentúl Andrea Nahles szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető irányítja.

A 47 éves politikusra az érvényesen szavazó küldöttek 66,35 százaléka, 414 fő szavazott.



A tisztségért egy másik női politikus, Simone Lange flensburgi polgármester is indult, ő 172 küldött támogatását, a szavazatok 27,56 százalékát nyerte el. A küldöttek 6 százaléka, 38 fő tartózkodott.



A több mint 150 éve működő SPD a legrégebbi német párt és a világ első szociáldemokrata pártja, eddig rendre férfiak vezették. Andrea Nahles az elnökválasztás előtti beszédében kiemelte, hogy a szociáldemokraták áttörik a nők előmenetelét az élet számos területén akadályozó "üvegplafont".



Hangsúlyozta, hogy a haza igazi szociáldemokrata fogalom, amelyet nem szabad átengedni a jobboldali populistáknak.



A közbiztonsággal kapcsolatos ügyekben is "offenzív és öntudatos" fellépésre van szükség, kivétel nélkül mindenkitől meg kell követelni a szabályok betartását - mondta.



Az SPD a tavalyi Bundestag-választási kampányban az előző megválasztott elnök, Martin Schulz irányítása alatt hibákat követett el, nem mondta el világosan a választóknak, hogy miként akarja elérni célját, a társadalmi igazságosság megerősítését. Törvényszerű, hogy "az emberek nem bíznak bennünk és nem követnek minket, ha csak a célt mutatjuk meg, és az utat nem" - mondta Andrea Nahles.



Ezen változtatni kell, méghozzá a szociáldemokrácia legfőbb elve, a szolidaritás középpontba állításával. Az SPD-nek a "szolidaritás paradigmája" - világszemlélete - alapján kell szerveznie politikáját, és el kell magyaráznia törekvéseit - tette hozzá.



A szolidaritáson alapuló program elemei közül kiemelte, hogy keretek közé kell szorítani az élet egyre több területét átalakító digitalizációt. Így például gondoskodni kell arról, hogy az online platformok ne élhessenek vissza a felhasználók adataival, és az államnak lehetőséget kell adnia mindenkinek arra, hogy felnőttként megtanuljon egy új szakmát.



A szolidaritás azt is jelenti, hogy a gazdasági sikerekből, a jólét növekedéséből a közösség valamennyi tagjának részesednie kell, a nemzetközi politikában pedig azt írja elő, hogy el kell ismerni a többi állam létét és érdekeit, együtt kell működni velük, és békét kell teremteni.



Ezeket az elveket "évtizedek óta támadják a neoliberálisok, most pedig a jobboldali populisták" - mondta Andrea Nahles.



Mindenkinek ki kell állnia a jobboldali populizmus, a sovinizmus, a nacionalizmus és a diszkrimináció ellen - tette hozzá.



Az olyan jobboldali populisták, mint Orbán Viktor, a lengyel Jaroslaw Kaczynski és az amerikai Donald Trump "teljes mértékben törlik a szolidaritást" - húzta alá.



Geert Wilders holland, Marine le Pen francia és a Hans-Christian Strache osztrák politikust is említve kifejtette: az ilyen politikusok "használják a demokráciát, de nem tisztelik a szabályait", nem tisztelik a demokratikus intézményeket, a szabad sajtót, a bíróságokat, a kisebbségeket, a másként gondolkodókat és más országok érdekeit.



"Az egyik legfontosabb ok, amiért megvetem a jobboldali populistákat, az, hogy nem az erősekkel keresik az összeütközést, hanem a leggyengébbek ellen harcolnak" - mondta. Kiemelte, hogy a populizmus "kizárja a szolidáris megoldásokat", és a populisták "logikájában csak egy csoport létezik, és csak ennek a csoportnak az érdekei lehetnek érvényesek".



Azt állítják, hogy ők képviselik a népet, holott "ezek az erők nem a népet jelentik, hanem a nép elleni támadást" - mondta kongresszusi beszédében Andrea Nahles.

Fotó: süddeutsche



Az SPD új elnöke katolikus családból származik az ország nyugati részéről, a Weiler nevű Rajna-vidék-Pfalz tartományi faluból, ahol 17 évesen megalakította a párt alapszervezetét. A bonni egyetemen germanisztikából és politikatudományból szerzett diplomát, az SPD vezetői közé a párt ifjúsági szervezetének (Jusos) elnöki tisztségét megszerezve került 1995-ben.



Harminc éve tartó politikai pályafutása során volt már az SPD főtitkára, Bundestag-képviselője, a frakció helyettes vezetője és vezetője, valamint munkaügyi és szociális ügyekért felelős miniszter Angela Merkel harmadik kormányában, a 2013-2017-es ciklusban.



A legutóbbi, vasárnap megjelent közvélemény-kutatási adatok szerint az SPD országos választói támogatottsága 18 százalékos, elmarad a tavaly szeptemberi Bundestag-választáson elért, történelmi mélypontot jelentő 20,5 százaléktól.

MTI