Befejeződött az aktivisták akciója a francia Alapokban

2018. április 22. 20:51

Befejeződött a szélsőjobboldali aktivisták akciója vasárnap délután a francia Alapokban. A francia-olasz határon lévő Échelle-hágót az Indentitárius Nemzedék (GI) nevű francia szélsőjobboldali szervezet mintegy száz aktivistája előző nap torlaszolta el, azzal a céllal, hogy egyetlen illegális bevándorló se léphessen Franciaország területére.

Romain Espino, a GI egyik szóvivője a francia sajtónak elmondta, hogy a táborhelyet felszámolták és valamennyi aktivista leereszkedett a francia oldalra. A csoport elismerte, hogy az egynapos akció során nem találkozott migránsokkal, de az akciót ettől függetlenül sikeresnek tekinti, "mert sikerült a média és a politika figyelmét ráirányítani az Échelle-hágóra" - mondta a szóvivő, aki szerint az akcióval párhuzamosan a GI-aktivisták Olaszországban szórólapokon tájékoztatták az embereket a hágó lezárásáról, és "ott találkoztak egy csoport illegális bevándorlóval, akiknek szóltak, hogy a határ le van zárva".



Az Indentitárius Nemzedék aktivistái jelezték, hogy a jövő héten folytatják a "járőrözést" az illegális bevándorlók általuk ismert útvonalain a francia Alapokban.



A többségében franciákból álló mintegy százfős csoportban magyarok, olaszok, dánok, osztrákok, angolok és németek is voltak.



Az aktivisták szombaton hótalpon jutottak fel a hágóra, építkezéseken használt műanyag rácsokból "jelképes határt" húztak fel, hogy jelezzék az esetleges bevándorlóknak, hogy "a határ zárva, és haza kell térniük".



A hegyoldalon egy óriás transzparenst feszítettek ki, amelyen vörös alapon fehér betűkkel ez az üzenet olvasható angolul. Ha a migránsok mégis át akarnak kelni, "hívni fogjuk a csendőrséget.( ...) Azután az igazságszolgáltatás teszi majd a dolgát" - jelentette ki Romain Espino.



A helyszín fölött átrepült két, a GI által bérelt helikopter szombaton.



"Ez a csoport felvette velünk a kapcsolatot azért, hogy egyszerű légi felvételeket készítsenek két helikopterrel. Ez egész valóságos kereskedelmi, ideológiai, imázsunkat az ügyfeleink felé károsan érintő akcióvá fajult" - jelezte vasárnap közleményben az Heli-Max és SAF Hélicopteres vállalkozás. "Fogalmunk sem volt a felvételek céljáról. Ez a csoport az előzetes beleegyezésünk nélkül használta a sajtó felé a mi szándékainknak nem kívánatos célokból a képeket" - tették hozzá.



A helikoptereket bérlő vállalkozók a francia hírügynökségnek elmondták, hogy nem ismerték korábban a GI-t és azt gondolták, hogy környezetvédelmi aktivistákkal van dolguk, akik reklámfelvételeket akarnak készíteni.



"Ha tudtuk volna, hogy politikai céljaik vannak egy ilyen kényes témában, nem adtuk volna nekik bérbe a helikoptereket, ez rontja a társaságaink megítélését. Nem támogatjuk a szélsőséges mozgalmakat" - jelezte az Heli-Max.



"Meg kell magyarázni az esetleges bevándorlóknak, hogy az az embertelenség, ha elhitetik a Földközi-tengeren vagy a behavazott Alpokon átkelő emberekkel, hogy ezek az útvonalak egyáltalán nem veszélyesek. Ez nem igaz" - jelentette ki Romain Espino. "Nem fogják megtalálni Eldorádót, ez erkölcstelen. Ennek a franciák fizetik meg az árát" - tette hozzá.



Hautes-Alpes megye prefektúrája szerint az akció "békésen zajlott", és az aktivisták egy része már szombat kora estére elhagyta a helyszínt.



Az 1762 méter magasan fekvő Échelle-hágó hat kilométerre fekszik az olasz határtól.



Hautes-Alpes megyébe egyre több fiatal érkezik, főként Guineából és Elefántcsontpartról. A francia hatóságok szerint 315 illegális bevándorlót toloncoltak vissza Olaszországba 2016-ban, 2017-ben pedig 1900-at.



A francia-olasz határ teljes hosszán továbbra is erős a migrációs nyomás - közölte péntek este Gérard Collomb francia belügyminiszter, emlékeztetve, hogy 50 ezer embert fordítottak vissza 2017-ben a francia-olasz határszakaszon. Arra is emlékeztetett, hogy a terrorfenyegetettség miatt a 2015. november 13-i párizsi merényletsorozat éjszakáján visszaállított határellenőrzést április 30-án további hat hónappal meghosszabbítja Franciaország.



Az új bevándorlási törvénytervezet vitájában szombat este heves vita robbant ki a nemzetgyűlésben az akcióról. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetője "a száz fős kis bandát" Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke "barátainak" nevezte.



A 2012-ben alapított Identitárius Nemzedék 2017 júliusában Defend Europe (Védjük meg Európát) kampánya keretében kibérelte a C-Star nevű hajót, hogy elriassza a civil szervezeteket segítségnyújtástól a tengeren átkelő bevándorlóknak és menekülteknek. A mozgalom kedveli a nagy médiavisszhangot kiváltó akciókat, 2016 szeptemberében például falat emeltek Montpellier-ben egy befogadó központnak szánt épület bejárata előtt.

MTI