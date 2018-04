Jégeső és felhőszakadás jöhet - riasztás hétfőre

2018. április 23. 09:09

Hétfőn is folytatódik a nyárias idő, de már zápor, zivatar is lehet. Jégeső és felhőszakadás is várható, ezek miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki. Délelőtt az ország nagy részén napos idő lesz, de nyugaton, délnyugaton a gomolyfelhőkből záporeső, esetleg zivatar is előfordulhat. Délutántól már másutt is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, akkor főként az ország északi felén várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fokra hűl le a levegő. Figyelmeztető előrejelzés Reggel, kora délelőtt a délnyugati határvidéken a záporok mellett egy-egy zivatar is előfordulhat. Délutántól főként az ország északi felén (Észak-Dunántúl, Északi-középhegység, Pest megye) elszórtan várható zivatarok kialakulása. Estétől a zivatarok fokozatosan az Alföld és általában déli országrész fölé is átterjedhetnek. Zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h) szél, intenzív (esetleg 20 mm-t meghaladó) csapadék, néhol jégeső (1-2 cm-es átmérő) előfordul.

