Több ezerrel bővül a bölcsődei férőhelyek száma

2018. április 23. 14:46

Még az idén 3-4 ezerrel bővül a bölcsődei férőhelyek száma – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára hétfőn Budapesten.A bölcsődék napja alkalmából a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen Novák Katalin azt hangoztatta, annyi bölcsődét, illetve bölcsődei férőhelyet kell kialakítani, amennyire szükség van, és ott kell ezeket az intézményeket létrehozni, ahol igénylik, akkor is, ha ez nagy kihívást jelent.

Az államtitkár komoly eredménynek nevezte ugyanakkor, hogy elérték, a korosztályhoz tartozó gyermekekre – arányosan – még soha nem jutott annyi férőhely, mint most. Magyarországon jelenleg 48 ezer bölcsődei férőhely van. Az újabb bölcsődei férőhelyek létrehozását egyebek mellett azzal indokolta, hogy a diplomaszerzés, a szakmai életút elindulása és a családalapítás, a gyerekvállalás dilemmája egyre erősebben él a magyar fiatalokban, erősebben mint 20, 30, 50 vagy éppen 150 évvel ezelőtt.

Közölte, a kormány üzenete az, hogy a fiatalok bátran vágjanak bele a családalapításba, bátran vállaljanak gyereket, hiszen a bölcsődékben is biztonságban tudhatják a gyerekeiket, ha például a munkájuk miatt ilyen intézményi ellátásra van szükségük. Az államtitkár szerint a bölcsődei ellátás lehetőségét meg kell adni a legkülönbözőbb élethelyzetben lévő családoknak, köztük például kiemelten a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek. Novák Katalin a bölcsődék napja alkalmából tartozott ünnepségen azt mondta, egyre vonzóbb a bölcsődei hivatás, a szakma megbecsültsége minden szempontból nőtt, és bevált a többféle típusú bölcsődei rendszer.

Hozzátette azt is, hogy ez évtől átálltak a feladatalapú finanszírozásra, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak már nem jelent ráfizetést bölcsődét működtetni. Az államtitkár azt ígérte, hogy a jövőben is központi helyen lesz a bölcsődei terület.

MTI