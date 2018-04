Lemondott az örmény miniszterelnök

2018. április 23. 15:31

Lemondott Szerzs Szargszján örmény miniszterelnök - jelentette be a honlapján hétfőn ki a jereváni miniszterelnöki hivatal. A volt elnököt, aki tíz éven át töltötte be az államfői tisztséget, a parlament április 17-én választotta meg kormányfővé. Az ellenzék tizenegyedik napja tüntetett megválasztása ellen, s a tüntetőkhöz hétfőn Jerevánban egyenruhás katonák is csatlakoztak.

Az ország minden nagyvárosában megmozdulásokat tartottak, a tüntetők eltorlaszolták a főútvonalakat, sztrájkokat hirdettek és kormányellenes jelszavakat skandálnak.

MTI