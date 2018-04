Die Presse: Osztrák belvita a Soros-kampányról

2018. április 23. 16:58

Megalapozottnak minősítette a Soros György elleni magyarországi kampányt a Die Presse című osztrák napilapnak adott interjúban Johann Gudenus, a kormányban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakcióvezetője. A Sieci című lengyel konzervatív hetilap a választásokat követő budapesti tüntetésekkel, a Jutarnji List című horvát napilap pedig Orbán Viktor politikai irányvonalával kapcsolatban kommentálta hétfőn a magyarországi eseményeket.

Johann Gudenus Die Pressében kifejtett véleménye szerint "megalapozottak azok a szóbeszédek", amelyek szerint Soros György magyar származású amerikai milliárdos illegális bevándorlókkal akarja elárasztani Európát - ahogy azt a magyarországi választási kampányban Orbán Viktor miniszterelnök állította.



A lapban szombaton megjelent interjúban Gudenus meggyőződését fejezte ki, hogy Soros óriási tőkehatalmával igyekezett mindenféle fordulatot finanszírozni Kelet-Európában. Olyan nem kormányzati szervezeteket támogatott, amelyek felelősek abban, hogy tömegesen érkeznek bevándorlók Európába. Arra az újságírói kérdésre, hogy tudja -e valamivel bizonyítani ezeket az állításokat, a radikális jobboldali FPÖ politikusa csak annyit felelt: szerinte "megalapozott, egyre erősödő híresztelésekről van szó".



"Nem gondolom, hogy az Európába irányuló tömeges migráció mértéke véletlen jelenség lenne. És ebben Soros az egyik lehetséges szereplő" - jelentette ki. Arra a felvetésre, hogy ez inkább egy összeesküvés-elmélet, az osztrák politikus azt mondta: az ellenkező véleményeket nem kell feltétlenül összeesküvés-elméleteknek tekinteni.



Martin Engelberg, a nagyobbik kormánypárt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) képviselője vasárnap a Facebookon azt írta: Johann Gudenus véleménye a magyarországi Soros-ellenes kampányról "nincs összhangban az osztrák kormány álláspontjával" - jelentette az APA osztrák hírügynökség hétfőn. Othmar Karas, az ÖVP európai parlamenti képviselője a Kurier am Sonntag szerint a Gudenus-interjúval kapcsolatban kijelentette: ez egy "újabb hihetetlen és botrányos kisiklás". "Egy felelősségteljes és komoly osztrák külpolitikában az olyan Orbán-féle eszközöknek mint a bűnbakkeresés és a kitalált ellenségképek, nincs semmiféle keresnivalójuk" - szögezte le Karas.



Grzegorz Górny, a Sieci című lengyel konzervatív hetilap kommentátora hétfőn az április 14-i budapesti tüntetésről azt írta: annak a frusztrációnak a levezetése volt, amely a fővárosi, többségben ellenzéki választókban keletkezett a választási eredmény nyomán.



"A Budapest belvárosában élő értelmiség köreiben uralkodó hangulatok teljességgel eltérnek a társadalom hangulataitól" - jegyzi meg a szerző, szembeállítva a budapesti és az országos választási eredményeket. Szerinte a választásokon az ellenzék "teljesen tanácstalannak bizonyult, képtelennek akármilyen versengésre a Fidesszel szemben". "El lehet képzelni, mennyire dühös a fővárosi elit egy része, amely abban reménykedett, hogy nyolc év után el lehet távolítani a gyűlölt Orbánt az ország vezetéséből" - áll a cikkben.



Ha már egyszer bent vagy az EU-ban, többé kevésbé azt tehetsz, amit akarsz címmel közölt kommentárt a hétvégén a Jutarnji List című horvát liberális napilap az online változatában. Az utolsó évtizedben Orbán vezetése alatt Magyarország autokrata vezetésű országgá vált, amelyet a "rokoni kapitalizmus", a jobboldali retorika és az egypárti kultúra jellemez, amit leginkább "demokratúrának" lehet nevezni.



Miután nemrég elsöprő győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, elmondható, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megerősítést nyert mint fontos személyiség is az európai politikában. A cikk elemzi, ki mindenki gratulált a magyar miniszterelnöknek a győzelméhez: Marine Le Pen, Boris Johnson, Jaroslaw Kaczyński és Aleksandar Vucic szerb elnök különösen szívélyes hangnemben.



"De miben példakép Orbán ezeknek az embereknek" - teszi fel a kérdést az újság, majd meg is válaszolja: abban, hogy ezek a populizmusra hajlamos politikusok tanúi voltak annak, hogy Orbán viselkedése az EU intézményeinek figyelmeztetése és kérése ellenére is büntetlenül maradt. Orbán tanulsága így hangzik: ha már egyszer bent vagy az EU-ban, többé kevésbé azt tehetsz, amit akarsz. Ezért is veszélyes - összegzi a lap.

MTI