Theresa May is gratulált Orbán Viktornak

2018. április 23. 17:10

A brit-magyar partnerségről, és az Európa biztonságáért viselt közös felelősségről is írt Orbán Viktornak küldött gratuláló levelében Theresa May brit miniszterelnök; ír kollégája, Leo Varadkar pedig a Brexit-tárgyalások során mutatott eddigi magyar szolidaritásért mondott köszönetet - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.

Theresa May Magyarországot az Egyesült Királyság nagyon értékes partnerének nevezte, és meggyőződését fejezte ki, hogy a két ország kapcsolata egyre erősebbé válik, miközben együtt dolgoznak a globális kihívások kezelésén, a közösen vallott értékek alapján. A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésén túl azt is fontosnak nevezte, hogy megfelelő ütemben haladjanak a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni viszonyrendszeréről.



A lehető legszélesebb és a legmélyebb gazdasági partnerségre törekszünk - szögezte le a brit kormányfő, aki feltétlen elkötelezettségéről biztosította Orbán Viktort Európa biztonsága ügyében.



Ezzel kapcsolatban háláját fejezte ki Magyarországnak, amely - más barátokkal és szövetségesekkel együtt - kiállt országa mellett Szergej és Julija Szkripal megmérgezése után, és döntést hozott egy orosz diplomata kiutasításáról is.



Írország miniszterelnöke gratuláló levelében kiemelte: legutóbbi budapesti tárgyalásai során is beszéltek már a következő időszak legfontosabb kihívásairól, így az EU leendő költségvetéséről, a Brexitről vagy éppen a Nyugat-Balkán ügyeiről. Leo Varadkar nyitottságát fejezte ki, hogy együtt dolgozzon Orbán Viktorral ezen témák kezelése és más ügyek megoldása érdekében, a közös uniós értékek alapján. Az ír kormányfő külön megköszönte Orbán Viktor szolidaritását Írországgal a Brexit-tárgyalások során.

MTI