Merkel: meg kell akadályozni az illegális migrációt

2018. április 23. 17:11

Meg kell akadályozni az illegális migrációt - jelentette ki Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben az ENSZ menekültügyi főbiztosával, Filippo Grandival folytatott megbeszélése előtt.

A kancellár hangsúlyozta, hogy Németország célja az illegális migráció megakadályozása és helyettesítése "legális lehetőségekkel", valamint a menekülésre kényszerítő okok felszámolásáért folytatott küzdelemmel és a rászorulóknak "helyben nyújtott gyors segítséggel".



Németország ezért az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködésben igyekszik segítséget nyújtani például a Szíria térségében tartózkodó menekülteknek. Azt a tízezer menekültet is az UNHCR válogatja ki, akiket Németország befogad az Európai Bizottság afrikai és közel-keleti menekültek támogatására szervezett áttelepítési programjában - mondta a kancellár.



Angela Merkel hozzátette, hogy a Törökországgal kötött menekültügyi megállapodás is éppen azt szolgálja, hogy az Európába jutás legális lehetősége és a helyben nyújtott segítség révén megakadályozzák az illegális migrációt.



Filippo Grandi hangsúlyozta, hogy Németország az utóbbi négy évben megháromszorozta az UNHCR-nek folyósított pénzbeli támogatást, és tavaly már a második legnagyobb finanszírozó volt az Egyesült Államok után.



A főbiztos méltatta, hogy Németország befogad tízezer menekültet az Európai Bizottság afrikai és közel-keleti menekültek támogatását célzó áttelepítési programjában. Mint mondta, reméli, hogy Berlin döntése "iskolát teremt" és követőkre talál Európában.



Hozzátette, hogy Németország politikai értelemben is az UNHCR egyik legfőbb támasza, így az ENSZ globális migrációs megállapodásának legfőbb támogatói között is ott van.



Elmondta, hogy az ENSZ reményei szerint az év végére elkészülhet a globális migrációs csomag. Kiemelte, hogy a tárgyalások alakulásáról tájékoztatta a szövetségi parlament (Bundestag) költségvetési, külügyi és humanitárius ügyekkel foglalkozó bizottságait, és azt tapasztalta, hogy valamennyi frakcióra kiterjedő, pártokon átívelő támogatást élvez a migrációs csomag ügye.

MTI