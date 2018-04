Schiffer: A kétharmad számomra is fejbekólintó volt

2018. április 23. 17:21

A közvélemény kutatók előre megjósolták a választások eredményét, de az ellenzék kormányváltó hangulatot vízionált és ehhez állította be az elvárásait. Bár a legjobb választási eredményét érte el az LMP a párt politikusai mégis kudarcként élték meg a választást. Egyik társelnökük és a vezetőség több tagja lemondott, valamint fegyelmi eljárások is zajlanak a háttérben. A Demokratikus Koalíciót kivéve a többi ellenzéki párt is hasonló helyzetben van. Erről beszélt Shiffer András ügyvéd, az LMP korábbi társelnöke Echo mérleg című műsorban.

Schiffer András a választás eredményről így fogalmazott: a kétharmad számomra is fejbe kólintó volt. Kétségtelen, hogy az LMP növelni tudta a támogatottságát, azonban együttesen véve az ellenzék hatalmasat bukott.

Schiffer András elmondta, hogy Hódmezővásárhely után a legrosszabb forgatókönyv következett be az ellenzék számára. A kormánypárti szavazókat felrázta, míg az ellenzék belefogott az összefogósdi játékba. Lehet, hogy kicsit korán nyitott frontot az LMP és nem biztos, hogy túl szerencsés volt, hogy rámászott az MSZP-DK szavazóbázisára a Botka bukás után.

A Botka-krízis, meg az MSZP- Gyurcsány cicaharc kellős közepén ősszel ők ezt lereagálták Karácsony Gergely leigazolásával – magyarázta. Schiffer András tragikusnak nevezte, hogy az ellenzéki pártok nagyjából 2017 elejétől feladták annak a lehetőségét, hogy meggyőzzék a kormánypárti szavazókat arról, érdemes rájuk szavazni.

Hozzátette, egyedül a Jobbik próbálta meggyőzni őket a béruniós kezdeményezéssel. Hozzátette: mindegyik ellenzéki párt, beleértve a sajátomat is, 2017 elejétől arra ment rá, hogy ugyanazt a szűk, pici ellenzéki tortát szeletelje. Az MSZP és DK számára egymás legyőzése aztán az LMP ledöfése volt fontosabb. A Jobbik MSZP közötti rivalizálás is egyel fontosabb volt, mint Orbán Viktor leváltása.

A belső feszültségekre utalva azt mondta, nem gondolja, hogy lesz pártszakadás.

Röviden kitért a Hadházy Ákossal való nézeteltérésére is: én nem szeretnék a jövőben Hadházy Ákossal foglalkozni. Egyre kevésbé szeretnék ezzel az egész történettel foglalkozni. A minap a sajtóban is elmondtam, hogy az egész LMP-s történetet gyakorlatilag az elmúlt fél- egy évben elengedtem.

Az adás teljes tartalma IDE kattintva érhető el.

echotv.hu