Fico: nem az aktivisták dolga belügyminisztert választani

2018. április 23. 21:12

Nem polgári aktivisták dolga, hogy belügyminisztert válasszanak, mert Szlovákia parlamentáris demokrácia és a parlamenti választás eredményei alapján erre az Irány - Szociáldemokráciának van joga - közölte Robert Fico volt szlovák kormányfő, a legerősebb kormánypárt elnöke Facebookon közzétett videóüzenetében hétfőn.

Robert Fico - aki a miniszterelnöki posztról márciusban történt lemondását követően megtartotta pártelnöki funkcióját - ezzel arra a felszólításra reagált, miszerint a múlt héten posztjáról távozott Tomás Drucker, belügyminiszter utódját ne a legerősebb kormánypárt adja. Ez utóbbit az úgynevezett "Tisztességes Szlovákiáért" kezdeményezés aktivistái jelentették be hétfői sajtótájékoztatójukon. Ezt a több különböző NGO által támogatott szervezetet - amely a februári újságíró gyilkosság után indult tüntetéssorozat fő szervezőjeként lép fel, fiatal aktivisták alkotják.



"A parlamenti választásokat az Irány - Szociáldemokrácia nyerte és a koalíciós szerződés alapján ők jogosultak betölteni belügyminiszteri posztot, s ezt is fogják tenni" - üzente Robert Fico az aktivistáknak. Hangsúlyozta: az aktivisták állásfoglalása arról tanúskodik, hogy nem fogták fel vagy egyenesen meg akarják tagadni a demokrácia alapjait.



A "Tisztességes Szlovákiáért" hétfőn bejelentett állásfoglalása nem az első eset, amikor az országban működő különböző civil szervezetek egyes megfigyelők szerint politikai indíttatású ajánlásokat fogalmaznak meg. Ilyen volt az úgynevezett "Hinni akarunk" nevet viselő kezdeményezés ugyancsak hétfői bejelentése is, amelyben annak vezetői kilátásba helyezték: véleményezni kívánják a rendőri testületről szóló törvény tervezett változtatásait. A "Hinni akarunk" kezdeményezés két vezető tagja Zuzana Stevulová és Pavel Sibyla. Stevulová az elnöke az Emberi Jogok Ligája nevű szervezetnek is, amelyet - a szervezet honlapján közölt információk szerint - Soros György Nyitott Társadalomért Alapítványa, illetve a Holland Helsinki bizottság támogat.



Február végén családi házukban meggyilkolták egy fiatal szlovák tényfeltáró, főként adócsalási ügyekkel foglalkozó újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét. Kuciakot a rendőrség feltételezése szerint munkájával összefüggésben, megrendelésre ölhették meg.



Kuciak halála után, több szlovákiai média is leközölte utolsó cikkét, egy a kalábriai Ndrangheta maffiához közel álló személyek szlovákiai tevékenységével és feltételezett kormányközeli kapcsolataikkal foglalkozó írást, az ebben szereplő információk nagy részét két másik újságírótól kapta Kuciak.



Az újságíró-gyilkosság nyomán az országban példátlan szervezettségű és nagyságú tüntetések kezdődtek, előbb az ügy kivizsgálását, majd a kormány lemondását követelve. A "Tisztességes Szlovákiáért" mottóval tartott tüntetések, illetve különböző civil szervezetek és az ellenzéki pártok fellépése nyomán a belpolitikai válság alakult ki, ennek során lemondott a belügyminiszter, majd Robert Fico miniszterelnök, és új kormány alakult. Az új miniszterelnököt, Peter Pellegrinit március végén nevezték ki.



Ez a kabinet sem bizonyult sokáig stabilnak, a folytatódó tüntetések hatására belügyminisztere néhány hét után lemondott, s egy nappal később az országos rendőrfőkapitányt is távozott posztjáról. Az új belügyminiszter személyét várhatóan ezen a héten nevezik meg.

MTI