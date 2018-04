CAIR: megnövekedett a muszlimok elleni agresszió

2018. április 23. 22:19

Az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR), a legnagyobb amerikai muszlim ernyőszervezet hétfőn nyilvánosságra hozott jelentése szeirnt tavaly jelentősen megnövekedett a muszlimok elleni diszkrimináció és agresszió.

A hétfőn sajtótájékoztatón bemutatott emberi jogi jelentés arról számol be, hogy 2017-ben több száz "muszlimellenes incidens" történt azt követően, hogy Donald Trump meghirdette - később a bíróság által alkotmányellenesnek minősített - elnöki rendeletét egyes muszlim országokból érkező bevándorlók beutazásának átmeneti megtiltásáról.



"Teljesen világos, hogy az amerikai muszlim közösség és más kisebbségek a jelenlegi amerikai kormányzat célkeresztjében vannak" - fogalmazott Nihad Awad, a CAIR országos igazgatója. Leszögezte: tavaly megszaporodtak a muszlimok gyűlöletéből eredő bűncselekmények.



A szervezet adatai szerint 2017-ben az Egyesült Államokban az előző évihez képest 17 százalékkal emelkedett a muszlimok ellen elkövetett zaklatások és bűncselekmények aránya, a CAIR-nak 464 ilyen incidensről van tudomása. Ennek egyharmadát - a CAIR állítása szerint - a szövetségi kormány döntései nyomán követték el. Nihad Awad leszögezte: nemcsak az előítéletesség erősödött, hanem megszaporodott a kifejezetten erőszakos cselekmények aránya is. Awad felhívta a figyelmet arra is, hogy az atrocitások muszlim, vagy muszlim vallásúnak vélt fiatalokat és gyermekeket is sújtanak.



A sajtótájékoztatón Zainab Arain, a CAIR kutatásvezetője azt hangsúlyozta: a muszlimellenes gyűlöletkeltés és az ebből eredő incidensek vádiratot jelentenek a Trump-kormányzat és alkotmányellenes és megosztó politikája ellen.



Az emberi jogi szervezet összegyűjtötte és dokumentálta a 2017-ben leggyakrabban tapasztalt előítéletes és gyűlöletkeltő cselekményeket, illetve ezek megszaporodását.



A nem erőszakos zaklatások 14 százalékkal emelkedtek, a határátlépésnél tapasztalt megalapozatlan sértegetés és előítéletes bánásmód 13 százalékkal volt gyakoribb, mint egy esztendővel korábban, 12 százalékkal emelkedett a gyűlölet-bűncselekmények aránya, beleértve a fizikai erőszakot, 10 százalékra duzzadtak azok az esetek, amikor a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) zaklatott muszlim vallású amerikaiakat. A CAIR jelentése szerint 9 százalékkal növekedett a muszlimok kárára elkövetett munkahelyi diszkriminációk száma is.



Hétfőn egyébként a CAIR közreműködésével, mintegy 800 meghívott részvételével Muszlim Napot tartanak a kaliforniai törvényhozásban, Sacramentóban.

MTI