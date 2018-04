Több megyére adott ki figyelmeztetést az OMSZ

2018. április 24. 09:24

A délelőtti, kora délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, főleg a Dunántúl északi részén alakulhatnak ki zivatarok, melyekben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 80 km/h-t.

A zivatarokat helyenként jégeső is kísérheti, a jégszemek átmérője akár a 2 cm-t is meghaladhatja. Egy-egy erősebb cellából rövid idő alatt több mint 20 mm csapadék is hullhat. A kialakult zivatarok kelet felé helyeződnek át, a késő délutáni, esti órákban az ország középső részén, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, valamint az Északi-középhegységben lehet zivatarokra számítani.

Késő este a zivatartevékenység megszűnik.

A nap első felében még sok lesz a felhő, majd északnyugat felől csökken a felhőzet és többórás napsütés várható – a késő délutáni, esti órákig még szórványosan alakulhatnak ki záporok, főként az ország keleti felében zivatarok.

Az északnyugati, nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 14 és 18 fok közé hűl le a levegő.

hirado.hu - met.hu