Nógrádi: Merkel álláspontja változott

2018. április 24. 09:57

Változott a német kancellár álláspontja a bevándorlás kérdésében, de erről a migránsbarát politikát képviselő Brüsszelt is tájékoztatnia kellene Angela Merkelnek - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

A szakértő szerint amiatt, hogy a választások után fél év kellett a berlini kormányalakításhoz, Merkel pozíciója meggyengült, amit az is mutat, hogy Emmanuel Macron francia elnök "próbál diktálni" uniós kérdésekben.



Megjegyezte: Horst Seehofer német belügyminiszter ugyanakkor támogatja a migrációs szabályok szigorítását, és az is a kancellár kezére játszik, hogy a koalíciós partner szociáldemokraták egy odahaza és a nemzetközi színtéren is kevéssé ismert politikust választottak pártelnöknek.

MTI - M1