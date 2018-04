A hosszú hétvége több mint négyszeres forgalmat hoz

2018. április 24. 11:55

A mostani négynapos hétvégén a szálláshelyek bevétele egy átlagos hétvége 4,5-szeresét is elérheti, és másfélszerese lehet a tavalyinak, amikor a május elsejei hétvége csak három napos volt - közölte a Szállás.hu.

A legnépszerűbb belföldi úti cél Eger és Gyula lett, a főváros a harmadik.



A szállásfoglaló oldal keddi közleménye kiemeli: a vendégek minden 5. alkalommal SZÉP-kártyával fizetik a számlát, melynek átlagos értéke (71 764 forint) 60 százalékkal nagyobb, mint az átlagos 44 978 forintos foglalási érték. A foglalások közel fele vendégházba és apartmanba szól, a másik része főként panzióba, három- vagy négycsillagos hotelbe.



Átlagosan 2 éjszakára és három személyre szólnak a foglalások - mondta Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere a közlemény szerint, hozzátéve, hogy több strand is ilyenkor nyit ki először.



A hosszú hétvége legtöbb foglalása Heves (11,7 százalék), Borsod-Abaúj-Zemplén (10,5 százalék), Veszprém (8,9 százalék) és Pest (8,9 százalék) megyébe érkezett, a foglalások 40 százaléka ebbe a négy megyébe szól. Települések közül Eger, Gyula és a főváros a legvonzóbbak, de Pécs, Szeged, Balatonfüred és Hajdúszoboszló is a toplistán szerepelnek. Helyet kapott még Siófok, Zalakaros és Miskolctapolca is a legnépszerűbbek között. A külföldre utazók körében Krakkó, Zakopane és Torockó a legnépszerűbbek - írták.

MTI