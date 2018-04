A migrációt elutasító országokat akarja büntetni Brüsszel

2018. április 24. 12:40

Durva politikai támadásnak tartja Deutsch Tamás, hogy az Európai Unió több tízmilliárd euró fejlesztési forrást csoportosítana át a közép- és kelet-európai tagországoktól a pénzügyi válság által sújtotta déli tagállamokba. A néppárti EP-képviselő Napi aktuális című műsorunkban azt mondta: ezzel a migrációt elutasító országokat akarja büntetni Brüsszel.

Hajmeresztő a migrációs politika, amit Soros György és az Európai Bizottság megfogalmaz. – hangsúlyozta Deutsch Tamás, aki szerint Magyarország polgárai ezt a helyzetet ugyanúgy elutasítják, mint a V4 többi országának polgárai. A politikus felhívta rá a figyelmet, hogy az Európai Parlament évek óta egyre durvább támadásokat indít Magyarország ellen. Ennek egyik terméke a Soros-terv és az, hogy Magyarország szavazati jogának a felfüggesztéséről szóló hírek „belengetése” is.

Deutsch Tamás kiemelte, hogy példátlan hozzáállásnak tartja, hogy ezek a témák vannak napirenden, mert vannak más dolgok is, amikről lehetne tárgyalni. Deutsch Tamás szerint az Európai Unió szerint a fejlesztési politikával kapcsolatban azt mondja: Aki nem lép egyszerre a migráns simogató politika elfogadásában, az nem kap rétest estére! A legutóbbi fejlesztési tárgyalásokon is nagy harc dúlt, és ez most sem lesz másképp. Magyarországnak a magyar polgárokért kell harcolnia – hívta fel rá a figyelmet a politikus, aki úgy fogalmazott, harcolni is fognak ezekért a jogokért és fognak annyi szövetségest találni, hogy uniós fejlesztési forrásokhoz jussunk.

