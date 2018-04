Kórházszövetség: az orvoshiány a legégetőbb probléma

2018. április 24. 14:10

Az orvoshiányt nevezte az egészségügyi ágazat egyik legégetőbb problémájának a Magyar Kórházszövetség elnöke a szervezet 30. kongresszusának keddi nyitónapján Egerben.

Svébis Mihály a legfontosabb feladatok egyikeként jelölte meg az egészségügyből jelenleg hiányzó szakemberek pótlását és arra hívta fel a figyelmet: míg az elvándorlók aránya a teljes hazai orvostársadalom 12 százalékát teszi ki, addig 16 százalék felett van a belföldi pályaelhagyók aránya.



Az elnök a kongresszus programjáról szólva elmondta: a keddtől péntekig Egerben zajló eseményen az ágazat aktuális kérdéseit vitatják meg a résztvevők. A megszokottak szerint a rendezvény része lesz az elmúlt időszak értékelése, valamint a jövő felvázolása is, amelyben meghatározó mozzanatnak ígérkezik a pénteki, ugyancsak hagyományos szakmapolitikai fórum - tette hozzá.



Nagy Ferenc, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára kiemelte: az elmúlt években tapasztalt, jelentős arányú orvoskivándorlás mára csökkenő, illetve stagnáló tendenciát mutat. A hiányzók pótlása ugyanakkor még "nagyon hosszú és kemény feladat lesz", ezt a fiatalok képzésével és a külföldön dolgozók hazacsábításával lehet és kell megoldani - fogalmazott, megjegyezve: hasonlóan fontos teendő a jelenleg még "zilált" betegutak rendezetté tétele.



Habis László (Fidesz-KDNP), Eger polgármestere köszöntőjében elmondta: a város elválaszthatatlan a gyógyítástól, hiszen létét egyebek mellett a máig létező és több létesítményben is hasznosított gyógyforrásainak köszönheti.



Közölte: a helyi lakosság mintegy 20 százalékának alapellátását javító egészségügyi fejlesztést valósítanak meg Egerben. Példaként említette a megyeszékhely déli részén épülő egészségügyi központot, valamint egy praxisközösségi pályázat elnyerését, amely négy felnőtt- és egy gyermekorvosi körzetet érint majd a következő másfél évben.



Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója a megnyitón kiemelte: munkatársi közösségük példát mutatott abban, hogy alig egy esztendő alatt "miként kell kimászni a gödörből". Intézményük ennek köszönhetően vált országosan is elismert stabil, magas szakmai színvonalat képviselő és kiegyensúlyozott gazdálkodású hellyé - közölte.



A Magyar Kórházszövetség 30. kongresszusán négy napon át minden eddiginél több, mintegy ezer regisztrált résztvevő ismerheti meg 68 kiállító termékeit és hallhat előadásokat 20 szekcióban az ágazat időszerű kérdéseiről.



A témák között szerepel a rezidensképzés, az életpálya, az elvándorlás, a betegközpontú ellátás, a kórház-finanszírozás és a bértámogatás, a szakdolgozók helyzetével és a várólistákkal kapcsolatosan prezentációkat is tartanak.

MTI