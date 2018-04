Áder János a vízválságról tartott előadást diákoknak

2018. április 24. 15:44

A klímaváltozásról, benne a vízválságról tartott előadást Áder János köztársasági elnök kedden a Szentendrei Református Gimnázium diákjainak a fenntarthatósági témahét keretében.

A vízválságon belül a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz problémáját különítette el az államfő. Arról beszélt, hogy a klímaváltozást és a növekvő édesvíz-felhasználást figyelembe véve milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a nagyobb válságok elkerülésére, illetve arra, hogy minél kevesebb nagyvárosban kelljen a jövőben vízhiánnyal számolni.



A köztársasági elnök egy kvízjáték keretében szemléltette, hogy a Föld hozzáférhető édesvízkészlete az összes vízkészlet elenyésző része, mindössze 0,007 százaléka.



Áder János a kevés vízről szólva kiemelte a dél-afrikai Fokváros példáját, ahol már napjainkban vízkorlátozásokat kellett bevezetni, hogy a növekvő lakosság növekvő igényeit a klímaváltozás negatív hatásai mellett is ki lehessen elégíteni. Fokváros példáján keresztül bemutatta az államfő, hogy az ilyen nagyvárosi vízhiányok több okra is visszavezethetőek: tavaly már csak 157 milliméter eső esett, a város lakossága pedig 1999 és 2018 között 80 százalékkal nőtt, de a víztározók kapacitását nem növelték. Az elodázott döntések legalább annyira hozzájárulnak az ilyen problémák kialakulásához, mint a klímaváltozás - fűzte hozzá.



Áder János kitért arra is, hogy a vízhiány miatt romlik az egészségügyi ellátottság, higiéniás problémák lépnek fel, romlik a mezőgazdaság és az ipar teljesítménye is, aminek a következtében növekszik a munkanélküliség.



A köztársasági elnök több olyan helyszínt mutatott be, amely jól példázza a klímaváltozás negatív hatásait. Elmondta, hogy az Aral-tó 90 százaléka mára eltűnt, ami visszaszorította a mezőgazdaságot és a halászatot a térségben. Beszélt az Urmia-tóról, ahol 14 év alatt a vízfelület 80 százaléka tűnt el és bemutatta, hogy a Csád-tó 1973 és 2017 között elvesztette területének 95 százalékát.



A sok víz problémájáról szólva az államfő felidézte az elmúlt évek legnagyobb viharait, amelyek sokkal több vizet hoznak és nagyobb károkat okoznak, mint korábban, valamint a szaporodó árvizeket, amelyek kezelése is egyre több gondot jelent.

Áder János köztársasági elnök előadást tart a klímaváltozásról a Szentendrei Református Gimnáziumban 2018. április 24-én. Mellette Szentgyörgyi Boglárka, az iskola tanulója. MTI Fotó: Bruzák Noémi

A szennyezett vízről Áder János azt mondta, hogy az óceánokban kontinensnyi műanyag hulladék okoz ökológiai katasztrófákat, mivel igaz, hogy 500 év alatt bomlanak le, de a sós víz és a napfény hatására gyorsan széttöredeznek és bekerülnek az élő szervezetekbe, majd rajtuk keresztül az emberek szervezetébe.



Az államfő megjegyezte, hogy az ipari és kommunális vízszennyezés esetében a legnagyobb baj, hogy sokszor tisztítás nélkül kerül a felhasznált víz vissza a természetbe.



Magyarországról szólva elmondta, hogy 2013-ban 100 milliárd forint kárt okozott a mezőgazdaságnak az aszály, a Tisza és a Duna árvize ugyanakkor újabb károkat okozott. Emlékeztetett a tiszai ciánszennyeződésre is, mely szintén hatalmas természeti és anyagi károkat jelentett.

Áder János köztársasági elnök előadást tart a klímaváltozásról a Szentendrei Református Gimnáziumban 2018. április 24-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi

MTI