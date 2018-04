Pekingről készült fotók a Liszt Ferenc Repülőtéren

2018. április 24. 15:50

Pekingről és Kínáról készült fotókat tekinthet meg a közönség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér indulási szintjén - közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint a fotótárlatot a pekingi nemzetközi repülőtér állította ki a budapesti légikikötőben. A kínai repülőtér a világ egyik leggyorsabban fejlődő légiközlekedési csomópontja, amely tavaly majdnem 96 millió érkező és induló utast kezelt. Ezzel az amerikai Atlanta mögött a második legforgalmasabb repülőtér lett a világon, olyan csomópontokat maga mögé utasítva, mint Dubaj, Los Angeles vagy Tokió. A pekingi légikikötőben tavaly a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is fotókiállításon mutathatta be a magyar fővárost.



"Az elmúlt három évben a két ország közötti légi forgalom közel 80 százalékkal bővült. 2014-ben 90 ezer kínai utas látogatott Magyarországra, míg 2017-ben ez a szám már 230 ezerre nőtt" - idézi a közlemény a kiállítás megnyitóján beszédet mondó Szalay-Bobrovniczky Alexandrát, Budapest főpolgármester-helyettesét, aki szerint mindez nem csupán gazdasági jelentőséggel bír, hanem kulturális szerepe is óriási.



Az eseményen Han Cse-liang, a pekingi nemzetközi repülőtér vezetője azt mondta, a fotókiállítás hozzásegíthet ahhoz, hogy a budapesti utasok jobban megismerjék Pekinget és kedvet kapjanak a kínai főváros felkereséséhez. Magyarország változatlanul az első helyen szerepel a közép-kelet európai régióban a kínai befektetési célpontok között, ennek köszönhetően a légi kapcsolatok is megerősödtek - fűzte hozzá a közlemény szerint.

MTI