Moszkva elégedetlen a Londontól kapott válaszokkal

2018. április 24. 21:38

Moszkvában csalódást keltettek azok a válaszok, amelyeket Londontól kapott a Szkripal-ügyben feltett kérdéseire - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a RIA Novosztyi hírügynökségnek kedden adott nyilatkozatában.

Oroszország a Nagy-Britanniához a Szkripal-ügyben április 13-án intézett kérdéseire a vegyifegyver-tilalmi egyezményben megszabott határidő utolsó napján, hétfőn kapott választ. Rjabkov elmondta, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezeten (OPCW) belüli együttműködés bizalmas jellegű ugyan, ám több partner az elmúlt napokban megnyilatkozott a Szkripal-üggyel kapcsolatban, ezért Moszkvának is van közölnivalója.



"Csalódottak vagyunk a (brit) válasz miatt. Újból Oroszországgal szembeni kifogásokat terjesztenek, olyan érvek hangzanak el, hogy hazánkban állítólag létezik egy hatóanyagok kidolgozását célzó, +Novicsok+ elnevezésű program. Többször elmondtuk és újból megerősítjük: ilyen programokat nem dolgoztunk ki és nem valósítottunk meg" - mondta a diplomata.



Rjabkov szerint Oroszország a vegyifegyver-tilalmi egyezmény részeseként teljes mértékben és mindent kimerítően deklarálta katonai vegyi arzenálját. A diplomata az orosz külügyi tárca honlapján kedden megjelent kommentárjában is valótlannak nevezte azokat a nyugati állításokat, amelyek szerint létezik egy be nem jelentett "Novicsok" elnevezésű orosz ideggáz-program.



Emlékeztetett rá, hogy Oroszországban 1992-ben elnöki rendelettel leállították a vegyifegyver-programokat és azokat azóta a külügyminiszter-helyettes szerint nem is újították fel. Rámutatott, hogy 2017-ben az országban a szovjet időkből maradt készleteket a vegyifegyver-tilalmi egyezmény előírásaival összhangban és az OPCW ellenőrzése alatt megsemmisítették.



Mint írta, a nyugati titkosszolgálatok az 1990-es évek közepén a saját országaikba költöztették a szovjet szakértők egy részét, köztük a Szaratov megyei Sihaniban működő Szerves Kémiai és Technológiai Tudományos Állami Kutatóintézet (GNIIOHT vagy GoszNIIOHT) több munkatársát. Elvittek több, az egykori szovjet vegyifegyver-programokra vonatkozó dokumentációt is.



A helyettes tárcavezető szerint ezeket a programokat Nyugaton folytatták és az ezek keretében előállított hatóanyagokat nevezték el "Novicsoknak", amelyekről NATO-országokban több mint 200 nyílt forrásban tettek említést. Mint írta, a G7-csoport országai szemet hunynak afelett, hogy "éppen az Egyesült Államok, nem pedig Oroszország vagy Szíria a vegyifegyver-tilalmi egyezmény egyetlen olyan részes állama, amely valamiért továbbra is makacsul fenntart egy nagyon jelentős vegyifegyver-arzenált", ráadásul az Egyesült Államokban továbbra is szabadalmaztatnak harci méreganyagokkal, így idegbénító mérgekkel kapcsolatos találmányokat.



Rjabkov a RIA Novosztyinak nyilatkozva arra szólította fel a nyugati államokat, hogy "alaptalan vádaskodások" terjesztése helyett térjenek át a konstruktív együttműködésre az OPCW keretei között.



Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, a hozzá Oroszországból vendégségbe érkezett Julija Szkripalt idén március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel vitték az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként az MI6 brit külső hírszerés ügynöke volt, ami miatt hazájában börtönbüntetésre ítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel Oroszországot gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított.



Az ügy miatt 29 ország utasított ki orosz diplomatákat, amire Moszkva azonos módon válaszolt.

MTI