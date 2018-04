Izrael egyelőre lemondott a kényszer-visszatelepítésről

2018. április 24. 22:13

Az izraeli kormány egyelőre lemondott az illegálisan érkezett afrikai menedékkérők kényszer-visszatelepítéséről egy meg nem nevezett afrikai országba - jelentette az izraeli média kedden.

Eszerint összeomlottak az afrikai országokkal korábban kötött titkos megállapodások, és ezért a kormány képviselői közölték az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bírósággal, hogy visszavonják a már korábban kiadott kiutasítási végzéseket is.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Arije Deri belügyminiszter ugyanakkor megállapodott abban, hogy megpróbálják ismét megnyitni a már bezárt, a menedékkérőket régebben fogva tartó táborokat, de ehhez előbb el kell fogadtatniuk egy új, a legfelsőbb bíróság döntését felülíró jogszabályt - értesült a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



Egy héttel ezelőtt már szabadon engedtek 203, Eritreából és Szudánból érkezett menedékkérőt, akik a Szaharonim nevű zárt, börtönszerű létesítményben voltak elzárva tervbe vett kényszer-áttelepítésükig.



Előzőleg márciusban már felszámolták a legfelsőbb bíróság döntései nyomán a Holot nevű menekülttábort, ahol 2013 óta több mint 13 ezer afrikait helyeztek el ideiglenesen.



Naftali Bennet oktatási miniszter Twitter-üzenetében azt írta, hogy a "törvénytelen beszivárgók" áttelepítéséhez előbb el kell fogadtatni a legfelsőbb bíróság jogkörét korlátozó felülbírálati törvényt, és ezért május 6-án szavazásra terjeszti elő ezt a törvényjavaslatot.



Az ügy azért került az Izraelben alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bírósághoz, mert különböző szervezetek és ügyvédek két beadványt nyújtottak be az afrikaiak tervezett kényszer-kitelepítése ellen, s a beadványban foglalt aggodalmakra - elsősorban az Afrikában rájuk váró körülményekre, személyes biztonságuk garantálására vonatkozóan - a bíróság választ kért a döntésért felelős államtól.



A petíció megválaszolásáig a bírók befagyasztották az Afrikába telepítéseket, és ezt a halasztást meghosszabbították az állam döntését alátámasztó - és a beadványban felvetett aggályokat megcáfoló - ügyészségi vélemény megérkezéséig. Azonban végül ilyen véleményt nem kaptak az afrikai országokkal kötött megállapodások összeomlása miatt.

MTI