Milliárdos kárt okozhat hazánknak a sertéspestis

2018. április 25. 11:14

Kína és Japán sertéshús-behozatali tilalmat rendelt el amiatt, hogy Magyarországon is felütötte a fejét az afrikai sertéspestis, annak ellenére, hogy ez a betegség nem ártalmas az emberek egészségére. Csak ennek a két országnak az embargója több mint 10 milliárd forint kárt okozhat. A Nébih máris szigorú óvintézkedéseket rendelt el. A vadászok a múlt héten találtak egy elhullott vaddisznót a Mátra aljában, amely fertőzött volt.

A Mátraalján, Gyöngyössolymos közelében találtak rá a vadászok egy elhullott vaddisznóra. Az állat tetemét azóta már megvizsgálták, és kimutatták benne az afrikai sertéspestis kórokozóját.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnal megtiltotta, hogy a fertőzött területről élő állatot vagy vaddisznóhúst vigyenek ki. Emellett azonnal elkezdték ellenőrizni a házisertés-tartókat, hogy betartják-e az ilyenkor szokásos szigorú előírásokat. Így például nem lehet moslékkal etetni az állatokat, és azok semmilyen körülmények között nem érintkezhetnek vaddisznókkal.

Szigorú intézkedéseket vezetnek be a sertéstelepeken

Az ország másik szegletében a zalaszentiváni sertéshizlalóban már kifüggesztették a veszélyes kórokozóval kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat. A telepen azt mondták: nem bíznak semmit a véletlenre, már most szigorú intézkedéseket vezettek be.

„Folyamatos a fertőtlenítés, a belépő, kilépő járművek fertőtlenítése. A dolgozók öltözetét folyamatosan cserélik. Hatékony a telep védelme az állatbiztos kerítéssel” – magyarázta Novák Tibor, a zalaszentiváni sertéstelep inszeminátora az M1 Híradónak.

A fertőzött területen kötelező a vágás

A betegség emberre nem jelent ugyan veszélyt, de ahol megjelenik, a sertések csaknem 100 százaléka biztosan elhullik. A fertőzött területeken az egészséges állatokat is le kell vágni. Nagy veszteséget jelent az is, hogy a betegség megjelenését követően több ország azonnali húsbehozatali tilalmat rendelt el.

„Sajnos a vaddisznóban való megjelenést követően számos ázsiai ország korlátozza a kereskedelmet, így Kína, Japán is bejelentette, hogy Magyarországról nem fogad sertéshúst, húskészítményt. Természetesen megkezdtük a tárgyalásokat, a levelezést ezekkel az országokkal az estleges regionalizáció érdekében” – mondta az országos főállatorvos, Bognár Lajos.

Milliárdos kárt okoz a sertéspestis

Vagyis, hogy a korlátozás csak a fertőzött területre terjedjen ki. Csak a kínai és a japán embargó több mint 10 milliárd forintos kárt okozhat évente. Sajnos a tapasztalatok szerint az ázsiai korlátozás akár évekig is fennmaradhat.

A probléma súlyát mutatja, hogy az országos főállatorvos kedden Szófiába utazott, ahol uniós kollégáival az egyre növekvő pestis okozta veszélyekről és a teendőkről értekezik.

Az afrikai sertéspestis már több európai országban is felütötte a fejét. Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Oroszországban, Csehországban és Romániában is kimutatták. Tavaly az ukrajnai Tiszaújlakon nemcsak vaddisznókban találták meg a gyilkos kórt, hanem sertésekben is.

Az afrikai sertéspestissel fertőzött állatokra jellemző, hogy étvágytalanok, bágyadtak, lázasak, és vérzések jelennek meg rajtuk. A betegség ellen nincs oltás, és nem is gyógyítható. A hatóságok arra kérnek mindenkit, ha valaki gyanús esetet lát, azonnal jelentse.

