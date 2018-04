Fővárosi Közgyűlés - Július elsejétől drágul a taxizás

2018. április 25. 12:46

Július elsejétől drágább lesz Budapesten taxival utazni: a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedik, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nő a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése értelmében.

A taxisok javaslatára módosított rendelet szerint július elsejétől a kilométerdíj 280-ról 300 forintra, a percenkénti várakozási díj pedig 70-ről 75 forintra nő.



A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett javaslatot 18 igen szavazattal 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett fogadta el a testület.



A döntés előtti vitában Szeneczey Balázs elmondta, hogy az elmúlt fél évben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a fuvarszervező cégek és a taxis érdekképviseletek képviselői között rendszeres tárgyalások zajlottak, és olyan konszenzus született, amelyet a taxisok döntő többsége elfogad.



A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, a 2013 óta változatlan tarifák kisebb mértékben emelkednek, mint ahogy azt eredetileg a taxisok kezdeményezték.



Sipeki József, a BKIK ipartestületi tagozatának képviselője kifejtette, a fuvarszervező társaságok felmérése szerint a taxisok 87 százaléka egyetértett a tarifaemeléssel, amelyet például a szigorodó gépkocsi-követelmények, a dráguló biztosítások és az online pénztárgép bevezetése is indokol.



A BKIK képviselője általános tapasztalatként említette, hogy a fővárosban egyre nehezebb taxit kapni, ami azt jelzi, nem éri meg taxis vállalkozást indítani, annak jövedelmezősége ugyanis egyre kisebb. Sipeki József szerint ezért összességében - a negatív sajtóvisszhang ellenére is - elfogadhatónak nevezhető az átlagos fuvarra vetítve 10 százalékos tarifaemelés.



Szaniszló Sándor, az MSZP képviselője ezzel szemben elfogadhatatlannak nevezte az emelést, szerinte ugyanis a fővárosnak arra kellene törekednie, hogy a fuvarszervezők olcsóbban is biztosíthassák a szolgáltatásukat.



Gy. Németh Erzsébet, a DK képviselője arra kérte a főpolgármestert, ne engedjen a taxisok nyomásának, és vonja vissza a javaslatot.



Tarlós István válaszában úgy fogalmazott, fanyalogva fogadja azon ellenzéki pártok kritikáit, amelyek városvezetésük ideje alatt nem akartak, illetve nem mertek hozzányúlni ehhez a kérdéshez. Közölte azt is, hogy nem zárkóznak el a taxirendelet további finomításának lehetőségétől.



A főpolgármester előzőleg, még a napirendről szóló vitában szólt arról, hogy a díjemelést nem a főváros kezdeményezte, az nem érdeke, de - mondta - úgy voltak vele, hogy a taxisok által kezdeményezett díjemelés az ő kockázatuk, ezzel a saját piacukat befolyásolják.



Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke felszólalásban megerősítette, a most javasoltnál kicsivel magasabb emelést szerettek volna, de elfogadták a város vezetőinek az utasokat védő érveit. Közölte továbbá, hogy a tizenkét nagy budapesti fuvarszervező cégből csak egy nem értett egyet a tarifaemeléssel.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke beszél a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2018. április 25-én. A háttérben Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelős főpolgármester-helyettes és Tarlós István főpolgármester. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI