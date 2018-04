Dacic: az EU siketnéma, amikor Koszovóról van szó

2018. április 25. 13:30

Az Európai Unió siketnéma, amikor Koszovóról van szó, ugyanis ha Pristina ellenében kellene döntést hozni, akkor Brüsszel úgy viselkedik, mint "a tibeti bölcsek tanácsa", viszont amikor Belgrádról van szó, mindig készek újabb feladatokkal előállni - jelentette ki szerdán Ivica Dacic szerb külügyminiszter a belgrádi közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint.

A szerb diplomácia vezetője így reagált arra, hogy Blerim Shala, a koszovói köztársasági elnök tanácsadója kedden arról beszélt, hogy Pristina mindaddig nem hajlandó létrehozni a koszovói szerb önkormányzatok közösségét, amíg Belgrád alá nem ír egy jogilag kötelező dokumentumot, amelyben rendezi a Koszovóval fenntartott viszonyát.



Ivica Dacic felhívta a figyelmet arra, hogy a két dolognak semmi köze egymáshoz, hiszen a szerb önkormányzatok közösségének létrehozásáról öt évvel ezelőtt született megállapodás Brüsszelben, amelyet Hashim Thaci akkori koszovói miniszterelnök, valamint szerb kormányfőként maga Dacic írt alá.



Mint mondta: Szerbia nem bokszzsák, és arra kérte Pristinát, valamint Brüsszelt, hogy ne sértegesse Szerbiát. Hozzátette: Szerbia kezet nyújtott, "de a tangóhoz ketten kellenek".



A külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Koszovó helyzetének rendezése a szerb diplomácia kiemelt feladata is, így minden külföldi találkozón felmerül a helyzet javításának kérdése.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját déli tartományának tekinti a zömében albánok lakta területet. Emellett Szerbia két nagy szövetségese, Oroszország és Kína szerint sem független államról van szó, és az is gondot jelent, hogy az Európai Unió sem egységes a kérdést illetően. Az EU 28 tagállama közül öt, amely maga is jelentős, autonómiára törekvő kisebbséggel rendelkezik, vagy lakossága a szerbekhez hasonlóan jórészt ortodox keresztény hitű - Románia, Szlovákia, Spanyolország, Görögország, Ciprus - sem ismerte el eddig önálló államként Koszovót.

MTI