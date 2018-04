Dunai Regatta - Több mint ezer nevezés, V4-es vendégek

2018. április 25. 14:22

A tavalyi rekordot is meghaladó, több mint ezer nevezés érkezett a jövő szombaton a Műegyetem rakparton hatodik alkalommal sorra kerülő Dunai Regatta V4 Races sport- és kulturális fesztivál sporteseményeire. A rendezvényen összesen közel 30 ezer résztvevőre számítanak.

Gorácz Anikó, a szervező Antall József Tudásközpont (AJTK) arculat- és kommunikációs irodájának vezetője a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ingyenes fesztivál idén része a magyar V4-es elnökség hivatalos programsorozatának. Hozzátette: itthonról 18, a visegrádi országokból pedig további négy egyetem fiataljai vesznek részt a programokon.



Gorácz Anikó emlékeztetett rá, az induláskor az volt a céljuk, hogy az esemény sportolásra buzdítsa a hallgatókat, közösségeket építsen az egyetemek között, valamint felhívja a figyelmet a Duna sokszínű használatára. Ez idén azzal egészült ki, hogy a rendezvény erősítse a kapcsolatokat a régióban élő fiatalok között.



A Dunai Regatta evezős versenyén hat magyar felsőoktatási intézmény csapata mellett a lengyelországi Jagelló és a csehországi Pardubicei Egyetem nyolcasa méri össze erejét.



Sárkányhajóban 19 egyetem egysége két futamban verseng majd egymással. Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke kiemelte: a jövő szombati esemény a csapatoknak egyben kvalifikációs verseny lesz a nyári, szegedi klub legénységek sárkányhajó világbajnokságára. Az evezős egységek a Vigadótól 2000 métert, a sárkányhajósok a Parlamenttől 3000 métert fognak teljesíteni, a cél mindkét esetben a Műegyetem rakpartnál lesz.



Pétervári-Molnár Bendegúz evezős olimpikon, a Budapesti Corvinus Egyetem csapatának kapitánya kifejtette: az egyetemi nyolcasok nagyrészt aktív evezősökből állnak össze. Hozzáfűzte: a táv teljesítését nehezíti, hogy a Duna legnehezebb szakaszán kell megtenniük, ahol a betonfalak miatt nagy a víz hullámzása.



Mint elhangzott, a fesztivál látogatói a vízi versenyeken kívül számos egyéb, olyan extrém- és látványsportággal is találkozhatnak, mint a strandröplabda, a streetball vagy a falmászás.



Kellner Viktória, a Szabadtéri Testnevelési Egyesület alelnöke arról beszélt, hogy a rendezvény keretében street workoutban a legjobb 20 férfi és 10 női versenyző számára vb-selejtezőt tartanak, akárcsak freestyle fociban.



A programkínálatba idén először az e-sport is bekerült, a Sound of University zenei tehetségkutató döntősei pedig koncerteket adnak majd a rakparton. A május 5-i egész napos programsorozat délelőtt 10 órakor a strandröplabdával veszi kezdetét, a kulturális események az eredményhirdetést követően, 19 órától indulnak, majd a rendezvény egy vasárnap hajnalig tartó bulival zárul.



A regatta idejére leállítják majd a dunai hajóforgalmat, a fesztivál központi helyszínét, a Műegyetem rakpartot pedig lezárják az autók elől.

MTI