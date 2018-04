Angela Merkel megdicsérte Albániát

2018. április 25. 22:24

Merkel: Albánia jól halad az EU-csatlakozási tárgyalás megkezdése felé

Albánia jól halad az európai uniós (EU-s) tagságról szóló tárgyalások elkezdése felé, és az EU már a júniusi csúcstalálkozóján megvitatja, hogy el lehet-e kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat a nyugat-balkáni országgal - mondta Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben az albán kormányfővel folytatott megbeszélése előtt.

Edi Rama miniszterelnökkel együtt tett sajtónyilatkozatában jelezte, hogy kormánya még nem határozott arról, támogatja-e az Európai Bizottság minapi javaslatát a csatlakozási tárgyalások elkezdéséről.



Mint mondta, a tagjelölteknek egy sor követelményt teljesíteniük kell a tárgyalási folyamat elindításához, és Albánia jól halad a feladatokkal. A tiranai vezetés számos reformot elindított, például hozzálátott az ügyészek és bírták átvilágításához, de ezen kívül is van még teendő a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.



Így a német kormány majd csak "a következő hetekben alkot véglegesen véleményt arról, hogy vannak-e még elintézendő ügyek, vagy már megfelelőek az eredmények", és június végén az EU-csúcson valamennyi tagország kormánya közösen vitatja meg a kérdést - mondta Angela Merkel.



Hozzátette: a csatlakozási tárgyalások megkezdésének kérdésétől függetlenül kiemelten fontos, hogy az EU továbbra is nyitva tartsa kapuját a nyugat-balkáni térség azon országai előtt, amelyek még nem tagjai a közösségnek.



Edi Rama hangsúlyozta, hogy az EU-nak nem szabad késlekednie a folyamat megindításával, mert Albánia "kiérdemelte" a helyet a tárgyalóasztalnál.



A többi között hozzátette, hogy Albánia sokszínű ország, ahol számos vallás követői élnek, és a többség ugyan muzulmán, "de van egy közös vallás is: Európa".



Az Európai Bizottság az előző héten javasolta a tárgyalás elkezdését Albánia és Macedónia felvételéről.



Albánia 2014 óta, Macedónia pedig 2005 óta tagjelölti státuszban van.

MTI