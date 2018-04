Kósa Lajos nem marad miniszter

2018. április 25. 23:36

Nem marad miniszter, hanem a 2019-es önkormányzati választási kampányban a Fidesz országos kampányfőnöke lesz Kósa Lajos. Ezt maga a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter mondta az Origónak adott, szerda este megjelent interjúban.

Kósa Lajos elmondta: tárca nélküli miniszterként a Modern városok programért felelt, elvégezte azt a munkát, amire a kormányfő felkérte. Orbán Viktor előterjesztésére a Fidesz elnöksége szerdán megválasztotta a 2019-es önkormányzati választási kampány országos kampányfőnökének, így mostantól az önkormányzati választásra való felkészülésért és az eredményességért felel. "Ez a feladat a kormánytagsággal politikailag összeférhetetlen, így értelemszerűen nem maradhatok miniszter" - jelentette ki.



Hozzátette: a szintén jövőre tartandó európai parlamenti (EP-) választáson Gyürk András EP-képviselő irányítja a Fidesz-kampányt.



A fideszes politikus az interjúban hangsúlyozta: az a céljuk, hogy Magyarországon a kormányzat és a települések között összhang legyen, "hogy együtt tudjunk dolgozni a településeinkért, az emberekért".



Kósa Lajos kérdésre válaszolva elmondta, hogy a közigazgatási átszervezés nem az önkormányzati kampány része. "Önkormányzati kampányban nem szervezünk át önkormányzati rendszert. A kampányban megtapasztaltakat és a felgyűlt tudást lehet majd használni az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése területén" - közölte. A 2010-ben, az Orbán-kormány által elindított önkormányzati átalakítások jó irányba tett lépések, nincs szükség alapvető változtatásokra - hangsúlyozta, hozzátéve: sikerült megszabadítani a jelentős adósságtól a rendszert és megteremtődtek az átlátható gazdálkodás feltételei.



Azt is elmondta: először Tarlós István főpolgármesterrel fog egyeztetetni. Hozzátette: neki előkészítő szerepe van, a személyi döntéseket a Fidesz testületei hozzák meg. "Tarlós István kétségtelenül a legtapasztaltabb fővárosi politikus, nagyon komoly kerületi és fővárosi eredményekkel a háta mögött. Főpolgármesterként jelentős sikereket tudott elérni, és nem pusztán a Demszky-korszakhoz képest" - mondta.



Kósa Lajos kiemelte: a listás és egyéni szavazatokat tekintve a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot Budapesten is. "Nagy hiba lenne az ellenzék részéről, ha azt hinné, hogy már megnyerte a fővárost" - jelentette ki.



Kósa Lajos kérdésre válaszolva azt is elmondta, ha mostani tisztújításon is megkapja a bizalmat, szíves folytatná munkáját a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökeként. Mint kifejtette: fejleszteni szeretnék többek között az edző- és utánpótlásképzést, a vidéki központokat. A következő téli olimpián az a cél, hogy a "mostani eredményeket megismételjük" - hangsúlyozta Kósa Lajos.

MTI