Fenyő-ügy - A volt főügyész benyújtotta bizotnyítékait

2018. április 26. 09:38

Ihász Sándor szerdán hivatalosan benyújtotta a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) a bűnpártolás miatt vele közölt gyanúsítás tételes cáfolatát - mondta a volt főügyész ügyvédje csütörtökön az MTI-nek.

Papp Gábor hangsúlyozta, a részletes vallomásban védence nem csupán visszautasítja a gyanút, “hanem olyan tényekkel is szolgál, amelyek önmagukban is cáfolják a gyanúsítást”.

Ügyfele a dokumentumban azt is közölte, hogy kész válaszolni az ügyészség bármilyen további kérdésére – mondta Papp Gábor, hozzátéve, a cáfolat tartalmi elemeiről később kívánnak tájékoztatást adni.

A KNYF hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsította meg a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban április 20-án Ihász Sándort, és házkutatást is tartottak a volt főügyésznél.

A gyanú szerint a volt főügyész 2017 októberében hivatalában átvette a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát. Az átadó az utóbb felbujtással meggyanúsított egyik férfi volt, aki akkor azért fordult az általa ismert főügyészhez, hogy tanácsot kérjen tőle.

Visszafogott bizonyítékok?

Mint azt a vád képviselője feltételezi, Ihásznak fel kellett ismernie, hogy a leiratban foglaltak olyan új bizonyítékok, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az emberölés felbujtójának azonosításához, felelősségre vonásához. Ennek ellenére a törvényben előírt ügyészi kötelességével ellentétben a felmerült bizonyítékot nem adta át a nyomozó hatóságnak, hanem hivatali helyiségében tárolta. ”A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki dr. I. S. P. volt főügyészt” – áll a KNYF korábbi közleményében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) április 10-én tette közzé, hogy 2017. október 31. óta ismét nyomoznak a Fenyő János ellen 1998. február 11-én előre kitervelten elkövetett emberölés ügyében.Egy héttel később azt közölték, hogy az ügyben Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI)munkatársai Budapesten elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az NNI az ugyanebben az ügyben március 22-én gyanúsítottként kihallgatott Portik Tamást is emberölésre felbujtással gyanúsítja.Gyárfás Tamás védője, Bánáti János április 18-án honlapján azt írta: védence gyanúsítotti kihallgatásán tagadta, hogy két évtizede arra utasította P. T.-t, ölesse meg Fenyő Jánost. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája április 20-án egy hónapra nyomkövető eszközzel ellenőrzött lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el Gyárfás Tamás ellen.

