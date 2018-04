Ismét elnapolta a rendkívüli ülést Márki-Zay

2018. április 26. 10:21

Ismét elnapolta a hódmezővásárhelyi közgyűlés rendkívüli ülését a polgármester

Mindössze tízperces vita után 15 munkanapra - a keddi ülést követően ismét - elnapolta a hódmezővásárhelyi közgyűlés rendkívüli ülését Márki-Zay Péter (független) polgármester csütörtökön.

A politikus azt követően döntött az ülés elnapolása mellett, hogy a testület többségét alkotó fideszes képviselők szavazatával napirendre vették a város csaknem félszáz belterületi útjának, illetve több nagy forgalmú utca járdájának felújítására tett javaslatot, és az ehhez kapcsolódó költségvetési átcsoportosításokra.



A mintegy 1,16 milliárd forintos költségű beruházásról keddi rendkívüli ülésén is tárgyalt a közgyűlés, de másfél órás, időnként személyeskedésbe torkolló vitát követően a polgármester akkor is az ülés elnapolásáról döntött.



Hegedűs Zoltán, a Fidesz frakciójának vezetője által előterjesztett Járható Vásárhely program keretében 48 belterületi utat és 21 utca járdáit újítanák föl az év végéig.



A rendkívüli ülésen több pályázathoz kapcsolódó előterjesztést, valamint vezetői kinevezések véleményezését is tárgyalta volna a közgyűlés.



A polgármester csütörtök délutánra a közgyűlés rendes ülését is összehívta, de a Fidesz-frakció tagjai már korábban jelezték, az időpont nem alkalmas nekik.

MTI