A francia-német tengelyen múlik az unió bővítése

2018. április 26. 10:52

Emmanuel Macron francia elnök az unió bővítésével kapcsolatban úgy fogalmazott: amíg az Európai Unió belső reformja nem valósul meg, addig nem lehet felvenni új tagállamokat. Ezzel szemben Angela Merkel német kancellár kijelentette, hogy szeretné integrálni a nyugat-balkáni országokat.

Ördögh Tibor Balkán-szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta: fontos feltétele az integrációnak az európai uniós intézményrendszer megreformálása, Montenegró és Szerbia talán 2025-ben csatlakozhat az unióhoz.

Ez a menetrend akkor tartható, ha meg van hozzá a tagállamok közötti elköteleződés, ami leginkább a francia-német tengelyen múlik. Ha ők elszántak, akkor a többi tagállamot is rá tudják bírni, hogy támogassák a belépni kívánó országokat – vélekedett a szakértő.

A többi ország is halad ezen az úton, Albániával és Macedóniával is szeretnék megnyitni az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat, amelynek jelenleg is zajlik a feltérképezése – közölte Ördögh Tibor.

Jelenleg egyik állam sem felel meg a csatlakozás feltételeinek, teljesíteni kell azokat az elvárásokat, amelyeket az unió megfogalmaz a nyugati-balkáni országok irányába – fűzte hozzá a szakértő.

A bővítések során egyre szigorúbbakká váltak ezek az elvárások, a politikai akarat azonban változhat, így mást érthetünk egy-egy érték alatt, mint korábban, de jelenleg még Montenegró sem áll olyan szinten, hogy a csatlakozást megvalósíthassa – hangsúlyozta.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc