A Moszad ölhette meg a Hamász drónszakértőjét

2018. április 26. 12:20

Mégis az izraeli titkosszolgálat, a Moszad állhat a palesztin Hamász szervezet egyik fegyverszakértője, Fádi el-Bats minapi malajziai meggyilkolásának hátterében - jelentette csütörtökön a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet.

Nyugati és közel-keleti hírszerző források alapján a The New York Times című amerikai napilap írta meg, hogy el-Batsot, aki a palesztin Gázai övezetet uraló, radikális iszlamista szervezet elektromérnöke és drónszakértője volt, a Moszad széles körű műveletének keretében ölték meg, amelynek célja a Hamász drónszakértőinek felszámolása.



Az amerikai lap értesülését ismertető ynet szerint Bats egy észak-koreai fegyverüzletet is megpróbált nyélbe ütni, amelynek révén fejlett, precíziós fegyvereket juttatott volna el a Hamászhoz a Gázai övezetbe, Malajzia közvetítésével.



A készülő üzletet Egyiptom leplezte le azzal, hogy a közelmúltban elfogott egy észak-koreai fegyverszállítmányt, amely lövedékek irányítására alkalmas kommunikációs eszközöket tartalmazott.



A maláj főváros egyetemén oktató Fádi al-Batsra múlt szombaton tíz lövést adtak le motorkerékpáros támadói, a helyszínen meghalt. A gyilkosság gyanúsítottjai elmenekültek a helyszínről, egyiküket sem sikerült kézre keríteni.



A palesztin fegyverszakértő ellen végrehajtott akciót a sajtóértesülés szerint Joszi Kohen, a Moszad igazgatója irányította, és célja annak megakadályozása volt, hogy Izrael ellen bevethető fejlett katonai technológiai jusson a palesztin övezetbe.



Izrael tagadja, hogy titkosszolgálata érintett lenne a Bats elleni támadásban. A Kuala Lumpurban agyonlőtt palesztin drónszakértő "nem volt szent", de a Moszadnak nincs köze a meggyilkolásához - jelentette ki még vasárnap Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter. Azt állította, hogy palesztin belső viták miatt végezhettek vele.



A malajziai rendőrség két európai vagy közel-keleti külsővel rendelkező férfi ellen adott ki körözést. A palesztin mérnök tíz éve élt Kuala Lumpurban, ahol egyetemi oktatói megbízatása mellett egy mecset imámjaként is tevékenykedett.

MTI