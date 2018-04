Az első világháborúról nyílik kiállítás Ópusztaszeren

2018. április 26. 14:22

Az első világháborúról nyílik kiállítás szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a centenárium alkalmából rendezett tárlathoz kapcsolódva konferenciát is szerveznek - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

Kodácz Csengele elmondta, hogy a Nagy Háború emlékezete című kiállítás korabeli fotók, tárgyak, dokumentumok, installációk és egyenruha-rekonstrukciók segítségével idézi meg az 1914 és 1918 között zajlott első világháborút. A már a kortársak által is Nagy háborúként emlegetett világháború 600 ezer magyar hősi halottját siratták a túlélők, az első világégés maradványaként testi-lelki rokkantak, árvák, özvegyek, csonka családok százezrei életük végéig hordozták súlyos terheiket.



A tárlatot Hegyi Endre, Radics Béla és Szanka József magángyűjteményének anyagából állították össze. A korabeli fotók, dokumentumok, tárgyak mellett egy csatatér, egy vezetői szállás, egy tábori kórház és egy temető részletének installációja idézi meg a világháború korszakát.



Az emlékpark látogatóközpontjában augusztus végéig látható tárlat megnyitóját követő konferencián az érdeklődők megismerkedhetnek többek között a modern kor hadviselésével, a háborús propaganda és sajtóirányítás módszereivel is.



Szombaton délután tartják a parkban a KerekEmese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő döntőjét. Az idei megmérettetésen több mint 120 csapatban csaknem hatszáz gyerek indult az ország minden tájáról és a határon túlról. Az évről-évre változó tematikájú verseny feladatai közül az elmúlt esztendők során több is kapcsolódott az I. világháborúhoz. A vetélkedő döntőjén - szellemi és fizikai próbák során - idén az előzetes fordulók korosztályonkénti legjobb 12-12 csapat vesz részt.

MTI