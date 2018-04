Jelentős előrelépés az M5S és a PD tárgyalásaiban

2018. április 26. 15:54

A balközép Demokrata Párt (PD) ügyvivője szerint "jelentős előrelépést" sikerült elérni az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) folytatott tárgyalásaikon az olaszországi kormányalakítás újabb fordulójában, amelynek eredményeiről Roberto Fico, a képviselőház elnöke csütörtökön számol be az államfőnek.

Az M5S és a PD közti kormányalakítás lehetőségeinek felmérésével megbízott Roberto Fico először kedden, majd csütörtök délelőtt is egyeztetett a két párt vezetőivel.



Maurizio Martina, a PD ügyvivője a sajtónak azt mondta, hogy az Öt Csillag Mozgalom több kérésükre is nyitott. Hozzátette ugyanakkor, hogy a két párt között vannak "különbségek és nehézségek" is. A PD május 3-ra hívta össze vezetőségi ülését az M5S-szel közös kormányzás lehetőségének megvitatására.



Az M5S miniszterelnök-jelöltje közölte, szerződést ajánlottak, ez alkothatja a közös kormányprogramot. Luigi Di Maio hozzátette: vagy sikerül megállapodni a PD-vel, vagy új választásokat kell kiírni.



Roberto Ficót, a képviselőház elnökét, az M5S politikusát hétfőn bízta meg Sergio Mattarella államfő, hogy felmérje az M5S és a balközép Demokrata Párt (PD) közti kormányalakítás lehetőségét. Az eredményekről csütörtök délután számol be neki. Roberto Fico további időt kérhet az államfőtől az M5S és a PD közötti egyeztetések folytatására.



A március 4-i választásokon több mint 32 százalékkal a legnagyobb pártként végző M5S kezdettől hangsúlyozta, hogy a kormányzás érdekében a Ligával és a PD-vel is kész közös program alapján együttműködni. Miután ez a Matteo Salvini vezette Ligával nem sikerült, az M5S a PD felé fordult.



A választásokon 18 százalékkal harmadikként befutó PD-t megosztja az M5S ajánlata. A PD egy része szerint a kormányalakítás lehetősége előnyösebb az ellenzékbe vonulásnál. A felmérések szerint a két párt választói sem ellenzik a közös kormányt, hiszen a PD csalódott szavazóinak nagy része az M5S-re voksolt március elején.



A PD Matteo Renzi volt főtitkár vezette szárnya azonban határozottan ellenzi az M5S-szel való egyezkedést. Elemzők szerint a belső viták miatt a PD akár szét is szakadhat. Az M5S-nek viszont a PD egész szenátusi és képviselőházi frakciójára szüksége van a kormányzáshoz.

MTI