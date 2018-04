Szerbia: persona non grata a horvát védelmi miniszter

2018. április 26. 17:45

A szerb kormány csütörtökön nemkívánatos személlyé nyilvánította Damir Krsticevic horvát védelmi minisztert, így reagálva arra, hogy Horvátország a múlt vasárnap nemkívánatos személlyé nyilvánította Aleksandar Vulin szerb védelmi tárcavezetőt.

A kormánydöntésről szóló közleményében az is olvasható, hogy a horvát fél ehhez hasonló lépései ellenkeznek a jószomszédi együttműködés, valamint az európai értékek tiszteletben tartásával, ezek közé tartozik ugyanis az állampolgárok szabad mozgása.



A belgrádi kabinet kiemelte, hogy a kormány továbbra is a jószomszédi viszony kiépítése mellett foglal állást, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek veszélyeztetik a szomszédos országokkal fenntartott viszonyt.



Ivica Dacic szerb külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Szerbia ugyanolyan mértékű lépéseket léptet életbe Horvátország ellen, mint amilyeneket Zágráb tett, amikor nemkívánatos személlyé nyilvánította Aleksandar Vulin szerb védelmi minisztert, és nem engedte be őt az országba egy megemlékezésre.



Szerbia és Horvátország kapcsolata az 1991-1995-ös délszláv háborúk lezárását követően sem vált békéssé, az utóbbi több mint két évtizedben az egyik vagy a másik fél mindig talált okot a feszültségek újraélesztésére.

MTI