Gázolásos merényletre készült Nápolyban egy gambiai

2018. április 26. 20:53

Őrizetbe vettek egy 21 éves gambiai férfit Nápolyban, aki tavaly menekültként érkezett Olaszországba, miután közösségi oldalán bejelentette, hogy merényletre készül - közölték az olasz hatóságok csütörtökön.

A férfit április 20-án vette őrizetbe az olasz terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság, de az ügy részleteit csak most hozták nyilvánosságra.



Alagie Touray tavaly márciusban érkezett Olaszországba: az afrikai Gambiából Líbián keresztül a tengeren kelt át, egy több mint 600 fős csoporttal kötött ki a szicíliai Messinában. Azonnal menedékkérelmet nyújtott be. Azóta ideiglenes tartózkodási engedéllyel a Nápoly melletti Pozzuoli egyik tengerparti szállodájában élt, mivel a hotel átmeneti menekültszállásként működik.



A gambiai férfit az olasz hatóságok megfigyelés alatt tartották. Így észlelték, hogy az egyik internetes üzenetküldő felületen videót osztott meg, amelyben hűséget esküdött az Iszlám Államnak és az ezt vezető al-Bagdadinak.



A felvételen a gambiai fiatalember "küldetésről" beszélt és kérte, imádkozzanak érte. Kihallgatása során elmondta, hogy ugyanezen a közösségi oldalon utasításokat kapott, hogyan hajtson végre gázolásos merényletet egy gépjárművel a tömegbe hajtva. A tervezett merénylet esetleges helyszínét nem hozták nyilvánosságra.



Matteo Salvini az olasz jobbközépet vezető Liga politikusa Twitter-fiókján azt írta, a "terroristák hajókkal érkeznek, több száz millió bevándorló inváziója keretében(...) Európának fel kell ébredni".



Alessandro Cattaneo a jöbbközép Hajrá Olaszország (FI) képviselője hangsúlyozta, hogy ez az eset csak a "jéghegy csúcsa": a migráció hatalmas problémát képvisel és Olaszország tehetetlen az ellenőrizetlen migrációs áradattal szemben, amellyel nem csak elkeseredett emberek, hanem terroristák is érkeznek - nyilatkozta.



Marco Minniti a balközép Demokrata Párt ügyvivő belügyminisztere kiemelte az olasz titkosszolgálat munkájának hatékonyságát a terrorizmus fenyegetésével szemben.

MTI