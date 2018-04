Mike Pompeo jelöltségét a szenátus is megszavazta

2018. április 26. 21:00

Csütörtökön délután a szenátus is megszavazta Mike Pompeo külügyminiszteri jelöltségét. Pompeo ezzel elfoglalhatja új hivatalát.

A szenátorok 57:42 arányban döntöttek a jelölt mellett. A demokraták aggodalmaiknak adtak hangot, hogy az új tárcavezető gyakran él "háborús retorikával" és állítólag ellenszenvvel viseltetik a muszlimok és a homoszexuálisok iránt.





Bob Menendez, New Jersey demokrata párti politikusa még azt is megfogalmazta: attól tart, hogy az új külügyminiszter "nem fékezi Donald Trump legrosszabb ösztöneit".



A republikánusok viszont egységesen felsorakoztak Donald Trump jelöltje mellett, s dicsérték eddigi pályafutását, kezdve attól, hogy diplomát szerzett a tekintélyes West Point katonai akadémián, a egészen addig, hogy Kansas állam képviselőjeként sikeres törvényhozó volt. Elismeréssel szóltak az elmúlt 15 hónapban a CIA élén végzett munkájáról is. Steve Daines montanai republikánus szenátor külön kiemelte Pompeo phenjani tárgyalásait, mondván, ezzel is bizonyította, mennyire értékes tagja lesz a kormánynak.



Mike Pompeo pénteken már Brüsszelben tárgyal: a NATO külügyminisztereinek tanácskozásán vesz részt.

MTI