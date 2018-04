EL - A sírból hozta vissza a meccset az Atlético

2018. április 26. 23:48

Hiába játszott majdnem egy teljes mérkőzést emberelőnyben az Arsenal, nagyon nehéz dolga lesz az EL-elődöntő visszavágóján.

Az elődöntő első mérkőzéseivel folytatódott csütörtök este az Európa Liga. A második számú európai sorozatban az Arsenal az Atlético Madridot, a Marseille pedig a Salzburgot fogadta.

Arsenal – Atlético Madrid

A madridi Sime Vrsaljko mindössze kilenc perc alatt összeszedett két sárga lapot, így hamar mehetett zuhanyozni. Az emberhátrányban játszó Atlético dolgát tovább nehezítette, hogy a 13. percben a hevesen reklamáló vezetőedzőjét, Diego Simeonét is elveszítette – itt is villant a piros. Egy óráig bírta a Madrid: a 61. percben Lacazette fejjel szerzett vezetést a londoniaknak. Ezzel viszont még nem volt vége: a 82. percben Griezmann egy kontra végén két védőt és a kapust is elfektette, és kis szerencsével ugyan, de egyenlített – 1-1-gyel ért véget a meccs.

Marseille–Salzburg

A francia–osztrák csata 15. percében Thauvin egy kapushibát kihasználva fejelt az üres kapuba egy szabadrúgást. Kiegyenlített párharcot hozott a folytatás, majd a 60. percben beállt N’Jie, három minutummal később pedig növelte a Marseille előnyét (2-0). A franciák ezt követően biztosan őrizték a 2-0-t, így kétgólos fórral várják a visszavágót.

Európa Liga, elődöntő, 1. mérkőzés

Arsenal – Atlético Madrid 1-1 (0-0)

Arsenal: Ospina – Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal – Ramsey, Xhaka, Wilshere; Özil, Welbeck, Lacazette.

Atlético: Oblak – Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas – Correa (Savic, 75.), Thomas, Saúl, Koke – Griezmann (Torres, 85.), Gameiro (Gabi, 65.).

Gólszerzők: Lacazette (61.), illetve Griezmann (82.)

Kiállítva: Vrsaljko (9.)

Olympique Marseille – Red Bull Salzburg 2-0 (1-0) Marseille: Pelé – Rami, Amavi, Sarr, Gustavo – Lopez (N’Jie, 60.), Sanson – Thauvin (Germain, 81.), Payet, Ocampos (Andre-Frank, 52.) – Mitroglu. Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer – Haidara (Yabo, 81.), Samassekou, Wolf (Schlager, 68.), Berisha – Hwang (Gulbrandsen, 60.), Dabbur. Gólszerzők: Thauvin (15.), N’Jie (63.)

