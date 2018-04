Brenzovics: Washington segítheti a kárpátaljai magyarokat

2018. április 27. 08:44

Washington hatékonyan léphet közbe a kárpátaljai magyarság jogainak biztosításáért - fogalmazott az MTI-nek Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője Washingtonban.

A politikus az amerikai magyarság egyik legnagyobb ernyőszervezete, a Magyar Amerikai Koalíció meghívására tartózkodik - hétfőtől szombatig - az amerikai fővárosban. Külügyminisztériumi tisztségviselőkkel és kongresszusi törvényhozókkal találkozott, tájékoztatta őket az ukrajnai magyarok helyzetéről és jogaik csorbításáról.



Brenzovics László azt mondta: tárgyalópartnerei felkészültek voltak az Ukrajnában élő őshonos magyarok helyzetét illetően, és érdemleges eszmecsere folyt olyan kompromisszumok lehetőségeiről, amelyek megfelelnek a kárpátaljai magyarság érdekeinek is. "Nehéz jósolni, de a józan ész érvei hatnak az Egyesült Államok érdekeire is, hiszen Ukrajnában aligha lehet békességet és stabilitást teremteni a kisebbségi gondok megoldása nélkül" - fogalmazott. Hozzátette: "azt hiszem, ezen elgondolkodtak".



A KMKSZ elnöke hangsúlyozta: tájékoztatta tárgyalópartnereit arról is, hogy ukrán földön évek óta célzott magyarellenes kampány folyik. A központi sajtóban rendszeresen jelennek meg a magyarokat negatív színben feltüntető riportok, magyar emlékműveket rongálnak meg, magyarellenes felvonulásokat rendeznek és nemrégiben robbantásokat is elkövettek. "Nem lett volna szabad megengedni, hogy a dolgok eddig fajuljanak" - mondta el az amerikai külügyminisztériumban is. Felhívta a figyelmet arra a hogy a legújabb ukrán törvényjavaslatra is, amely a kettős állampolgárság büntetését helyezi kilátásba. "Ez több millió embert érint, és korántsem a megegyezést és a megbékélést szolgálja" - szögezte le Brenzovics László.



A magyar politikus meglátása szerint Washingtonban az ukrajnai helyzet megítélésében a biztonságpolitikai megfontolások elsőbbséget élveznek, de - mint fogalmazott - nem lehet és nem szabad csakis ezt a szempontot figyelembe venni. "Ha hosszú távú békét akarunk a térségben, akkor nem lehet elsiklani a nemzetiségi, oktatási, nyelvi kérdések fölött" - hangsúlyozta az MTI-nek is.



Brenzovics László elmondta: emlékeztette amerikai tárgyalópartnereit is arra, hogy az oktatási és nyelvhasználati jogok az ukrán alkotmányban is rögzített szerzett jogok. Hozzátette: a kettős állampolgárság sem zavart eddig senkit, ám az ukrán politikai vezetők, hogy eltereljék a figyelmet az ország valódi problémáiról - például a gazdasági helyzetről vagy a burjánzó korrupcióról - álkonfliktusokat teremtenek.



Brenzovics László az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság politikai súlya elég csekély Ukrajnában. "A lakosság 0,2 százalékát tesszük ki, de ami rajtunk múlik, mindent megtettünk, megteszünk és a jövőben is meg fogunk tenni" - fogalmazott. Sikerként említette, hogy ezeket a kérdéseket sikerült a nemzetközi színtérre kivinni, téma volt az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban is, ahol például határozat született, amelyhez a Fidesz-frakció segítségével román parlamenti képviselők egy része is csatlakozott.



Mindez nemcsak magyar probléma - hívta fel a figyelmet -, hiszen más országoknak, például Romániának vagy Bulgáriának, szintén vannak kisebbségei Ukrajnában. "Egyértelmű, hogy ez nem magyar-ukrán ellentét vagy bilaterális kérdés, ez összeurópai ügy, sőt még a NATO ügye is, mert Ukrajna NATO-val aláírt együttműködési szerződésében szintén feketén-fehéren szerepel, hogy Kijev nem csökkenti a nemzeti kisebbségek szerzett jogait" - hangsúlyozta a KMKSZ elnöke.



Leszögezte: a helyzet megoldásában az Egyesült Államok közbelépése hatékony lehet.



Arra a kérdésre, hogy mit vár a kárpátaljai magyarság az európai őshonos kisebbségek érdekében indított Minority SafePack nevű kezdeményezéstől, Brenzovics László azt válaszolta: "azt, hogy ez a kérdés végre napirendre kerül Európában, és lesznek olyan fogódzók, olyan normák, amelyeket illik majd minden országban betartani".

MTI