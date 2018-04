Kezdődik a Mediawave Komáromban

2018. április 27. 08:52

A 28. Tartóshullám Mediawave Együttlét április 27. és május 1. között várja a filmművészet, a világ-, jazz- és népzenék iránt érdeklődőket a komáromi Monostori erődben.

Az ország egyik legszínesebb összművészeti fesztiválján több mint negyven koncert, száznál is több film és egyedi közösségi programok közül válogathatnak az érdeklődők.



A fesztivál két fő témája idén az öröm és 1968 szellemisége.



Április 28. az öröm napja, ekkor az Aude Vuillemin-Mique Montanaro duó, Elliott Sharp, a győri Wakachuka, valamint a Taraf de Akácfa ad koncertet. Ezen a napon mutatják be a győri Műhely folyóirat Öröm számát, ez adta az idei Együttlét egyik fő témáját. Az eseményen közreműködik Grencsó István, Kovács Ferenc, valamint a győri ToSoDa projekt tagjai.



A szervezők a hagyományos vetítések mellett közösségi mozival is készülnek: a filmeket kísérő esemény követi, például a Szovjet hippik című észt dokumentumfilm után a kor szellemét idéző "hippitalálkozó" elevenedik meg a helyszínen.



Április 29-én lesz Ferenczi György és a Rackajam, valamint a faltáncos Flock Project performansza. A produkció keretében a Rackajam koncertje alatt a nézők egy faltánc-előadást tekinthetnek meg, a színpad a Monostori Erőd fala.



A már hagyománnyá vált Mediawave esküvőn április 30-án egy andalúz-magyar és egy lengyel-magyar páros házasodik össze a Monostori Erőd falai közt. A lakodalmi mulatságot csángó diszkó és a fellépők közös zenélése zárja.



A tavalyi sikeres szereplés után idén is látható a magyar, mongol és orosz tagokból álló DzsinnKalaDzsi, akik április 28-tól 30-ig többször is játszanak az erődben, majd hagyományos mongol ételekkel vendégelik meg a közönséget.



Az utolsó napon, május 1-jén zárulnak a Mediawave zenei workshopjai: az Együttlét ideje alatt összeszokott zenészek egy délutáni koncertsorozattal mutatják be tudásukat az Erőd Duna-parti pázsitján. A fesztivált a Szabó András Gépfolklór projektje zárja.

MTI