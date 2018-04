Ónodi-Szűcs: tisztességgel elvégeztük a munkát

2018. április 27. 14:45

Az elmúlt években elért eredményeket, a tisztességgel elvégzett munkát emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára a Magyar Kórházszövetség egri kongresszusán pénteken. Ónodi-Szűcs Zoltán arról is beszélt, hogy meglátása szerint az új kormány változatlanul a 2010 óta érvényesülő értékek alapján működteti majd az egészségügyi ellátórendszert.

Ónodi-Szűcs Zoltán azt mondta, teljesítették a páciensek ellátásának javításáért, a várólisták rövidítéséért, a humán erőforrások megszervezéséért, valamint az ellátórendszer finanszírozásáért tett vállalásaikat. Hangsúlyozta, hogy a várólisták hossza alapján Magyarország a 2-3. helyen áll Európában.



Jónak nevezte az államtitkár az egynapos műtéteknél elért eredményeket is. Ezeknek a műtéteknek a száma hét év alatt megduplázódott. Ugyancsak sikeresen fejlesztették ki az elektronikus egészségügyi rendszer infrastruktúráját - tette hozzá.



A humánerőforrás-helyzetről szólva a legneuralgikusabbnak az orvoshiányt nevezte Ónodi-Szűcs Zoltán, aki ugyanakkor kiemelte, hogy nyolc év alatt nagyon fontos döntések születtek az előrelépésért. Ennek is köszönhetően 13 százalékkal többen végeztek orvoskaron, mint az előző nyolc esztendőben, a szakorvosi képzésben pedig 28 százalékos volt a növekedés - említett példákat.



A rezidensi és ápolói ösztöndíjakról szólva úgy fogalmazott: minél többen lépnek be az ösztöndíjprogramba, annál kevesebben akarnak elmenni az országból.



A gyógyító-megelőző kassza sok száz milliárd forinttal nő a következő parlamenti ciklusban - mondta az államtitkár, aki megköszönte segítőinek az elmúlt években végzett tevékenységét.

MTI