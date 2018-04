Szél Bernadett lesz az LMP parlamenti frakcióvezetője

2018. április 27. 16:28

Szél Bernadett lesz az LMP kilencfős parlamenti frakciójának vezetője - jelentette be a párt társelnöke pénteken Siófokon az LMP kihelyezett frakcióülését követően.

Szél Bernadett hozzátette: a képviselőcsoportból Demeter Márta, Keresztes László Lóránt és Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettesként fog dolgozni.



Az Országgyűlésben az LMP adja a fenntartható fejlődés bizottságának elnökét. Szél Bernadett szavai szerint a posztra a frakcióülésen megválasztott Schmuck Erzsébet azért dolgozik majd, hogy a zöld civil szervezetek hangja az eddiginél jobban behallatszódjon a parlamentbe.



Elmondta, a frakcióülésen arról is döntöttek, hogy a honvédelmi bizottságba Demeter Mártát a költségvetési bizottságba pedig Csárdi Antalt jelölik alelnöknek.



Szél Bernadett hangsúlyozta: a frakció döntése értelmében "önkéntes közösségi munkán alapuló parlamenti képviseletet folytatnak". A lehető legtöbb időt töltik a magyar emberekkel, és a tapasztalataikat "egy az egyben beviszik a parlamentbe".



Hozzátette: emellett "különböző huszonegyedik századi" és "hagyományos talpalós" eszközökkel is rendelkezésre állnak választóknak, illetve egy honlapot is fejlesztenek azért, hogy megközelíthetőek legyenek országgyűlési képviselőik minden állampolgár számára.



Leszögezte: az LMP frakciója a parlamentben azért fog dolgozni, hogy "a magyar választópolgároknak olyan képviselete legyen, amely a magyar választópolgárokról szól".



Gémesi György, aki az Új Kezdet és az LMP választási együttműködésének köszönhetően jutott be az Országgyűlésbe, a sajtótájékoztatón közölte: megtartja gödöllői polgármesteri tisztségét. Országgyűlési képviselői mandátumát felveszi, az alakuló ülésen részt vesz, de a polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztsége közti összeférhetetlenséget a törvényes határidőn belül feloldja - emelte ki. Hozzátette: a parlamentbe Hohn Krisztina, a Baranya megyei Mánfa község polgármestere fogja követni, akit az Új Kezdet csütörtöki választmányi ülésén a három legeredményesebben végzett jelöltjük közül titkos szavazással választottak ki.



Szabó Szabolcs az Együtt csepeli-soroksári választókerületben mandátumot nyert politikusa arról beszélt: mivel pártja nem jutott be a parlamentbe, úgy döntött, nem függetlenként folytatja az Országgyűlésben, hanem egy olyan csapathoz, az LMP-hez csatlakozik, akikkel leginkább egyet tud érteni politikai-ideológiai szempontból. Hozzátette, az LMP-vel az új pólus kiépítésének szükségességét is hasonlóan látják.

A Lehet Más a Politika (LMP) új parlamenti frakciójának tagjai, Ungár Péter, Csárdi Antal, Keresztes László Lóránt, Demeter Márta, Gémesi György, az Új kezdet elnöke, Schmuck Erzsébet, Szél Bernadett frakcióvezető, Hadházi Ákos és Szabó Szabolcs (b-j) a siófoki Fő téren tartott bemutatkozó sajtótájékoztatójukon 2018. április 27-én. MTI Fotó: Varga György



Az LMP az országgyűlési választásokon egyéniben egy, listán pedig hét mandátumot szerzett. A kilencfős parlamenti frakciót az Együtt egyéni választókerületből bekerült politikusának csatlakozásával alkotják.

MTI